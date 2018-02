Afghanistan v Zimbabwe in UAE 2018 Scoreboard

Feb 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd odi between Afghanistan and Zimbabwe on Sunday at Sharjah, United Arab Emirates Zimbabwe win by 154 runs Zimbabwe 1st innings Solomon Mire lbw Mujeeb Zadran 9 Hamilton Masakadza Run Out Najibullah Zadran 48 Brendan Taylor b Rashid Khan 125 Craig Ervine c Mohammad Shahzad b Rashid Khan 14 Sikandar Raza c Ihsanullah b Gulbadin Naib 92 Malcolm Waller Not Out 17 Ryan Burl Not Out 11 Extras 0b 2lb 6nb 0pen 9w 17 Total (50.0 overs) 333-5 Fall of Wickets : 1-10 Mire, 2-95 Masakadza, 3-144 Ervine, 4-279 Taylor, 5-320 Butt Did Not Bat : Cremer, Vitori, Chatara, Muzarabani Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mujeeb Zadran 10 0 47 1 4.70 1w Dawlat Zadran 9 0 96 0 10.67 1w 3nb Gulbadin Naib 8 0 85 1 10.62 5w 3nb Rashid Khan 10 1 36 2 3.60 1w Mohammad Nabi 10 0 33 0 3.30 1w Rahmat Shah 3 0 34 0 11.33 .................................................................... Afghanistan 1st innings Mohammad Shahzad c Blessing Muzarabani b Brian Vitori 15 Ihsanullah c Brian Vitori b Tendai Chatara 2 Rahmat Shah c (Sub) b Blessing Muzarabani 43 Asghar Stanikzai c Brendan Taylor b Tendai Chatara 1 Nasir Jamal c Ryan Burl b Tendai Chatara 0 Najibullah Zadran c Craig Ervine b Blessing Muzarabani 3 Mohammad Nabi b Graeme Cremer 31 Gulbadin Naib lbw Graeme Cremer 0 Rashid Khan c Ryan Burl b Graeme Cremer 8 Dawlat Zadran Not Out 47 Mujeeb Zadran b Graeme Cremer 15 Extras 4b 3lb 0nb 0pen 7w 14 Total (30.1 overs) 179 all out Fall of Wickets : 1-17 Janat, 2-18 Mohammadi, 3-29 Stanikzai, 4-29 Ahmadzai, 5-36 Zadran, 6-89 Nabi, 7-89 Naib, 8-105 Khan, 9-115 Zurmatai, 10-179 Zadran Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Brian Vitori 7 0 39 1 5.57 5w Tendai Chatara 8 1 24 3 3.00 Blessing Muzarabani 8 0 51 2 6.38 2w Sikandar Raza 2 0 17 0 8.50 Graeme Cremer 5.1 0 41 4 7.94 ................................. Umpire Nigel Llong Umpire Ahmed Pakteen Video Bismillah Shinwari Match Referee Richard Richardson