UPDATE 2-Pakistan in New Zealand 2018 Scoreboard

Jan 12 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of 3rd odi between New Zealand and Pakistan on Friday at Dunedin, New Zealand New Zealand win by 183 runs New Zealand 1st innings Martin Guptill Run Out Sarfraz Ahmed 45 Colin Munro c Sarfraz Ahmed b Faheem Ashraf 8 Kane Williamson c Mohammad Hafeez b Rumman Raees 73 Ross Taylor lbw Shadab Khan 52 Tom Latham c Shoaib Malik b Rumman Raees 35 Henry Nicholls c&b Shadab Khan 0 Mitchell Santner b Hasan Ali 6 Todd Astle c Fakhar Zaman b Rumman Raees 5 Tim Southee b Hasan Ali 6 Lockie Ferguson Not Out 6 Trent Boult b Hasan Ali 13 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 4w 8 Total (50.0 overs) 257 all out Fall of Wickets : 1-15 Munro, 2-84 Guptill, 3-158 Williamson, 4-209 Taylor, 5-209 Nicholls, 6-226 Santner, 7-226 Latham, 8-233 Astle, 9-239 Southee, 10-257 Boult Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Amir 8 1 34 0 4.25 2w 1nb Faheem Ashraf 6 1 29 1 4.83 Rumman Raees 10 0 51 3 5.10 1w 1nb Hasan Ali 10 0 59 3 5.90 1w Shadab Khan 10 0 51 2 5.10 Shoaib Malik 6 0 31 0 5.17 ............................................................ Pakistan 1st innings Azhar Ali c Ross Taylor b Trent Boult 0 Fakhar Zaman b Trent Boult 2 Babar Azam Run Out Mitchell Santner 8 Mohammad Hafeez c Ross Taylor b Trent Boult 0 Shoaib Malik c Ross Taylor b Lockie Ferguson 3 Sarfraz Ahmed Not Out 14 Shadab Khan b Colin Munro 0 Faheem Ashraf c Todd Astle b Lockie Ferguson 10 Hasan Ali c Kane Williamson b Colin Munro 1 Mohammad Amir b Trent Boult 14 Rumman Raees b Trent Boult 16 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 6w 6 Total (27.2 overs) 74 all out Fall of Wickets : 1-1 Ali, 2-2 Zaman, 3-2 Hafeez, 4-13 Azam, 5-15 Malik, 6-16 Khan, 7-30 Ashraf, 8-32 Ali, 9-52 Amir, 10-74 Khan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Southee 7 3 19 0 2.71 1w Trent Boult 7.2 1 17 5 2.32 1w Colin Munro 7 1 10 2 1.43 Lockie Ferguson 6 0 28 2 4.67 3w .................................... Umpire Wayne Knights Umpire Ruchira Palliyaguruge Video Richard Illingworth Match Referee Richard Richardson