Tri-Series in Bangladesh 2018 Scoreboard

Jan 23 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 5 between Bangladesh and Zimbabwe on Tuesday at Mirpur, Bangladesh Bangladesh win by 91 runs Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal st Brendan Taylor b Graeme Cremer 76 Anamul Haque lbw Kyle Jarvis 1 Shakib Al Hasan st Brendan Taylor b Sikandar Raza 51 Mushfiqur Rahim c Blessing Muzarabani b Graeme Cremer 18 Mahmudullah lbw Graeme Cremer 2 Sabbir Rahman c Craig Ervine b Kyle Jarvis 6 Nasir Hossain c Brendan Taylor b Kyle Jarvis 2 Mashrafe Mortaza c Brendan Taylor b Graeme Cremer 0 Sunzamul Islam c Blessing Muzarabani b Tendai Chatara 19 Mustafizur Rahman Not Out 18 Rubel Hossain Not Out 8 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 12w 15 Total (50.0 overs) 216-9 Fall of Wickets : 1-6 Bijoy, 2-112 Al Hasan, 3-147 Rahim, 4-156 Mahmudullah, 5-163 Iqbal, 6-167 Rahman, 7-168 Hossain, 8-170 Mortaza, 9-196 Islam Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kyle Jarvis 9 0 42 3 4.67 Tendai Chatara 7 0 33 1 4.71 5w 1nb Blessing Muzarabani 7 0 36 0 5.14 2w Sikandar Raza 10 1 39 1 3.90 1w Graeme Cremer 10 0 32 4 3.20 Malcolm Waller 7 0 32 0 4.57 .................................................................... Zimbabwe 1st innings Hamilton Masakadza c Sabbir Rahman b Mashrafe Mortaza 5 Solomon Mire b Shakib Al Hasan 7 Craig Ervine c Sabbir Rahman b Mashrafe Mortaza 11 Brendan Taylor lbw Shakib Al Hasan 0 Sikandar Raza b Mustafizur Rahman 39 Peter Moor lbw Sunzamul Islam 14 Malcolm Waller lbw Sunzamul Islam 0 Graeme Cremer lbw Rubel Hossain 23 Kyle Jarvis c Mahmudullah b Mustafizur Rahman 10 Tendai Chatara c Sabbir Rahman b Shakib Al Hasan 8 Blessing Muzarabani Not Out 0 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 8w 8 Total (36.3 overs) 125 all out Fall of Wickets : 1-14 Masakadza, 2-20 Mire, 3-20 Taylor, 4-34 Ervine, 5-68 Moor, 6-68 Waller, 7-95 Cremer, 8-107 Butt, 9-118 Chatara, 10-125 Jarvis Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shakib Al Hasan 9 2 34 3 3.78 1w Mashrafe Mortaza 6 0 29 2 4.83 2w Sunzamul Islam 10 0 28 2 2.80 1w Mustafizur Rahman 6.3 3 16 2 2.46 Rubel Hossain 5 1 18 1 3.60 ..................................... Umpire Chettithody Shamsuddin Umpire Sharfuddoula Saikat Video Bruce Oxenford Match Referee David Boon