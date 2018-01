Tri-Series in UAE 2018 Scoreboard

Jan 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 3 between Scotland and Ireland on Tuesday at Dubai, United Arab Emirates Ireland win by 6 wickets Scotland 1st innings George Munsey c Andrew Balbirnie b Barry McCarthy 0 Michael Jones b Boyd Rankin 87 Matthew Cross c Gary Wilson b Boyd Rankin 18 Richard Berrington Run Out Paul Stirling 5 Calum MacLeod c (Sub) b George Dockrell 33 Safyaan Sharif b Andy McBrine 0 Craig Wallace c Niall O'Brien b Boyd Rankin 34 Tom Sole b Barry McCarthy 20 Mark Watt Run Out (Sub) 8 Alasdair Evans Not Out 2 Stu Whittingham c Andrew Balbirnie b Kevin O'Brien 1 Extras 0b 3lb 1nb 0pen 7w 11 Total (49.2 overs) 219 all out Fall of Wickets : 1-2 Munsey, 2-45 Cross, 3-63 Berrington, 4-114 MacLeod, 5-115 Sharif, 6-176 Jones, 7-202 Wallace, 8-214 Watt, 9-216 Sole, 10-219 Whittingham Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Barry McCarthy 10 0 42 2 4.20 7w Kevin O'Brien 9.2 2 53 1 5.68 1nb Boyd Rankin 10 0 49 3 4.90 George Dockrell 10 0 39 1 3.90 Andy McBrine 10 0 33 1 3.30 ............................................................ Ireland 1st innings William Porterfield b Safyaan Sharif 0 Paul Stirling c Stu Whittingham b Tom Sole 38 Andrew Balbirnie st Craig Wallace b Tom Sole 67 Niall O'Brien c Michael Jones b Safyaan Sharif 55 Ed Joyce Not Out 31 Kevin O'Brien Not Out 13 Extras 0b 3lb 4nb 0pen 12w 19 Total (34.5 overs) 223-4 Fall of Wickets : 1-0 Porterfield, 2-104 Balbirnie, 3-128 Stirling, 4-201 O'Brien Did Not Bat : Wilson, McBrine, Dockrell, McCarthy, Rankin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Safyaan Sharif 6 0 44 2 7.33 2w 3nb Alasdair Evans 6 0 38 0 6.33 1w Stu Whittingham 7.5 0 44 0 5.62 1nb Mark Watt 5 0 25 0 5.00 Tom Sole 6 0 44 2 7.33 4w Calum MacLeod 4 0 25 0 6.25 1w ............................ Umpire Alex Dowdalls Umpire Nitin Menon Match Referee Manu Nayyar