UPDATE 2-ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 Scoreboard

Mar 4 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 1 between Papua New Guinea and United Arab Emirates on Sunday at Harare, Zimbabwe United Arab Emirates win by 56 runs (DLS Method) United Arab Emirates 1st innings Rohan Mustafa c Sese Bau b Norman Vanua 95 Ashfaq Ahmed c Norman Vanua b Alei Nao 50 Ghulam Shabeer c Jack Vare b Alei Nao 0 Rameez Shahzad Run Out Norman Vanua 8 Shaiman Anwar lbw Charles Amini 14 Adnan Mufti Run Out Norman Vanua 16 Mohammad Usman Run Out Jack Vare 16 Ahmed Raza c Jack Vare b Norman Vanua 5 Amir Hayat c Jack Vare b Norman Vanua 2 Imran Haider c Vani Morea b Norman Vanua 5 Extras 0b 4lb 1nb 0pen 5w 10 Total (49.4 overs) 221 all out Fall of Wickets : 1-91 Ahmed, 2-91 Shabeer, 3-100 Shahzad, 4-131 Butt, 5-169 Mufti, 6-208 Usman, 7-208 Mustafa, 8-213 Hayat, 9-221 Haider, 10-221 Raza Did Not Bat : Naveed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Alei Nao 10 2 42 2 4.20 Norman Vanua 9.4 1 39 4 4.03 2w Mahuru Dai 10 1 36 0 3.60 1w Chad Soper 8 0 47 0 5.88 1w Jason Kila 1 0 8 0 8.00 1nb Assad Vala 7 0 33 0 4.71 1w Charles Amini 4 0 12 1 3.00 .............................................................. Papua New Guinea 1st innings Vani Morea lbw Mohammad Naveed 12 Lega Siaka b Mohammad Naveed 0 Assad Vala b Mohammad Naveed 2 Sese Bau b Mohammad Naveed 0 Mahuru Dai c (Sub) b Rohan Mustafa 12 Charles Amini Run Out (Sub) 24 Jason Kila c Shaiman Anwar b Imran Haider 13 Jack Vare b Imran Haider 4 Chad Soper b Amir Hayat 19 Norman Vanua c Rameez Shahzad b Mohammad Naveed 20 Alei Nao Not Out 2 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 4w 5 Total (25.5 overs) 113 all out Fall of Wickets : 1-3 Siaka, 2-14 Vala, 3-14 Bau, 4-23 Vagi Morea, 5-40 Dai, 6-65 Amini, 7-66 Kila, 8-70 Vare Kevere, 9-109 Soper, 10-113 Vanua Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Naveed 5.5 0 28 5 4.80 1w Amir Hayat 3 0 13 1 4.33 Ahmed Raza 6 2 23 0 3.83 2w Rohan Mustafa 4 1 11 1 2.75 1w Imran Haider 5 1 21 2 4.20 Shaiman Anwar 2 0 16 0 8.00 ............................. Umpire Simon Fry Umpire Shaun George Match Referee Graeme Labrooy