UPDATE 2-ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 Scoreboard

Mar 10 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 13 between West Indies and Ireland on Saturday at Harare, Zimbabwe West Indies win by 52 runs West Indies 1st innings Chris Gayle c Niall O'Brien b Tim Murtagh 14 Evin Lewis c Andy McBrine b Boyd Rankin 9 Shimron Hetmyer c Boyd Rankin b Andy McBrine 36 Marlon Samuels c Niall O'Brien b Tim Murtagh 2 Shai Hope c Niall O'Brien b Andy McBrine 7 Jason Holder c William Porterfield b Tim Murtagh 54 Rovman Powell c Gary Wilson b Tim Murtagh 101 Carlos Brathwaite Run Out Tim Murtagh 11 Ashley Nurse Not Out 10 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 10w 13 Total (50.0 overs) 257-8 Fall of Wickets : 1-18 Lewis, 2-33 Gayle, 3-45 Samuels, 4-58 Hope, 5-83 Hetmyer, 6-169 Holder, 7-196 Brathwaite, 8-256 Powell Did Not Bat : Roach, Williams Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Andy McBrine 10 0 45 2 4.50 1w Tim Murtagh 10 2 41 4 4.10 1w Boyd Rankin 10 0 55 1 5.50 3w 1nb Kevin O'Brien 8 0 66 0 8.25 5w George Dockrell 10 0 38 0 3.80 Paul Stirling 2 0 10 0 5.00 ................................................................... Ireland 1st innings William Porterfield c Evin Lewis b Jason Holder 0 Paul Stirling b Kemar Roach 18 Andrew Balbirnie c Shai Hope b Kemar Roach 9 Ed Joyce c Carlos Brathwaite b Kemar Roach 63 Niall O'Brien c Evin Lewis b Kesrick Williams 34 Kevin O'Brien lbw Kemar Roach 38 Gary Wilson c Ashley Nurse b Kesrick Williams 18 George Dockrell lbw Jason Holder 14 Andy McBrine c Jason Holder b Kesrick Williams 6 Boyd Rankin c Jason Holder b Kesrick Williams 0 Tim Murtagh Not Out 1 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 3w 4 Total (46.2 overs) 205 all out Fall of Wickets : 1-5 Porterfield, 2-25 Stirling, 3-32 Balbirnie, 4-96 O'Brien, 5-166 Joyce, 6-167 O'Brien, 7-198 Dockrell, 8-198 Wilson, 9-199 Rankin, 10-205 McBrine Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 10 3 27 4 2.70 Jason Holder 10 0 49 2 4.90 Ashley Nurse 7 0 29 0 4.14 Carlos Brathwaite 8 0 36 0 4.50 2w Marlon Samuels 3 0 20 0 6.67 Kesrick Williams 8.2 0 43 4 5.16 1w ............................. Umpire Michael Gough Umpire Simon Fry Video Shaun George Match Referee Graeme Labrooy