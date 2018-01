UPDATE 2-Pakistan in New Zealand 2018 Scoreboard

Jan 18 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 5th odi between New Zealand and Pakistan on Thursday at Wellington, New Zealand New Zealand win by 15 runs New Zealand 1st innings Martin Guptill c Mohammad Hafeez b Rumman Raees 100 Colin Munro c Mohammad Nawaz b Rumman Raees 34 Kane Williamson c Umar Amin b Aamer Yamin 22 Ross Taylor b Faheem Ashraf 59 Colin de Grandhomme Not Out 29 Henry Nicholls c Fakhar Zaman b Rumman Raees 1 Tom Latham c Sarfraz Ahmed b Faheem Ashraf 2 Mitchell Santner Run Out Mohammad Nawaz 1 Tim Southee Not Out 14 Extras 0b 6lb 0nb 0pen 3w 9 Total (50.0 overs) 271-7 Fall of Wickets : 1-52 Munro, 2-101 Williamson, 3-213 Guptill, 4-232 Taylor, 5-239 Nicholls, 6-243 Latham, 7-244 Santner Did Not Bat : Henry, Ferguson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Aamer Yamin 9 0 65 1 7.22 1w Rumman Raees 10 0 67 3 6.70 1w Mohammad Nawaz 10 1 43 0 4.30 Faheem Ashraf 9 0 49 2 5.44 Shadab Khan 10 0 35 0 3.50 Umar Amin 2 0 6 0 3.00 ................................................................. Pakistan 1st innings Fakhar Zaman c Kane Williamson b Matt Henry 12 Umar Amin c Ross Taylor b Matt Henry 2 Babar Azam c Martin Guptill b Matt Henry 10 Haris Sohail c Matt Henry b Mitchell Santner 63 Mohammad Hafeez c Colin Munro b Lockie Ferguson 6 Sarfraz Ahmed c Ross Taylor b Colin de Grandhomme 3 Shadab Khan c Henry Nicholls b Mitchell Santner 54 Faheem Ashraf c Tim Southee b Mitchell Santner 23 Aamer Yamin Not Out 32 Mohammad Nawaz b Lockie Ferguson 23 Rumman Raees c Lockie Ferguson b Matt Henry 5 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 18w 23 Total (49.0 overs) 256 all out Fall of Wickets : 1-14 Amin, 2-19 Zaman, 3-31 Azam, 4-52 Hafeez, 5-57 Ahmed, 6-162 Sohail, 7-171 Khan, 8-202 Ashraf, 9-235 Nawaz, 10-256 Khan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tim Southee 9 0 46 0 5.11 1w Matt Henry 10 1 53 4 5.30 Colin de Grandhomme 10 0 48 1 4.80 1w Lockie Ferguson 10 0 64 2 6.40 8w Mitchell Santner 10 0 40 3 4.00 .................................... Umpire Christopher Brown Umpire Ruchira Palliyaguruge Video Richard Illingworth Match Referee Richard Richardson