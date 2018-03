UPDATE 5-ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 Scoreboard

Mar 6 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 6 between West Indies and United Arab Emirates on Tuesday at Harare, Zimbabwe West Indies win by 60 runs West Indies 1st innings Chris Gayle c Amir Hayat b Imran Haider 123 Evin Lewis lbw Ahmed Raza 31 Shimron Hetmyer c Ghulam Shabeer b Amir Hayat 127 Marlon Samuels c Chirag Suri b Rohan Mustafa 15 Shai Hope Retired Hurt 35 Jason Holder Not Out 12 Extras 1b 8lb 0nb 0pen 5w 14 Total (50.0 overs) 357-4 Fall of Wickets : 1-88 Lewis, 2-191 Gayle, 3-268 Samuels, 4-333 Hetmyer Did Not Bat : Nurse, Mohammed, Miller, Roach, Cottrell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Naveed 9 0 53 0 5.89 1w Amir Hayat 10 1 80 1 8.00 2w Rohan Mustafa 10 0 66 1 6.60 Imran Haider 10 0 62 1 6.20 1w Ahmed Raza 9 0 67 1 7.44 1w Shaiman Anwar 2 0 20 0 10.00 ....................................................... United Arab Emirates 1st innings Rohan Mustafa c Shimron Hetmyer b Kemar Roach 8 Chirag Suri c Shimron Hetmyer b Jason Holder 38 Ghulam Shabeer c&b Jason Holder 6 Rameez Shahzad Not Out 112 Shaiman Anwar lbw Jason Holder 64 Mohammad Usman c Shimron Hetmyer b Jason Holder 1 Adnan Mufti c Evin Lewis b Jason Holder 45 Amir Hayat Not Out 1 Extras 11b 3lb 0nb 0pen 8w 22 Total (50.0 overs) 297-6 Fall of Wickets : 1-19 Mustafa, 2-50 Shabeer, 3-69 Suri, 4-213 Butt, 5-215 Usman, 6-295 Mufti Did Not Bat : Raza, Naveed, Haider Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sheldon Cottrell 4.4 0 22 0 4.71 3w Kemar Roach 10 0 60 1 6.00 Jason Holder 10 1 53 5 5.30 4w Marlon Samuels 6 0 28 0 4.67 Jason Mohammed 0.2 0 0 0 0.00 Ashley Nurse 9 0 61 0 6.78 Nikita Miller 10 0 59 0 5.90 1w .................................. Umpire Sharfuddoula Saikat Match Referee Graeme Labrooy