Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Oct 10 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the second and final Test between Pakistan and Sri Lanka on Tuesday in Dubai, United Arab Emirates Sri Lanka 1st innings 482 (D. Karunaratne 196, D. Chandimal 62, D. Perera 58, N. Dickwella 52; Y. Shah 6-184) Pakistan 1st innings 262 (A. Ali 59, H. Sohail 56) Sri Lanka 2nd innings 96 (W. Riaz 4-41) Pakistan 2nd innings (Overnight: 248-10; Target: 317 runs) Shan Masood c Dickwella b D. Perera 21 Sami Aslam c K. Mendis b Gamage 1 Azhar Ali c K. Silva b Pradeep 17 Haris Sohail c Dickwella b D. Perera 10 Asad Shafiq c K. Mendis b Lakmal 112 Babar Azam c K. Silva b D. Perera 0 Sarfraz Ahmed c Pradeep b D. Perera 68 Mohammad Amir lbw b D. Perera 4 Yasir Shah st Dickwella b Herath 5 Wahab Riaz c Chandimal b Herath 1 Mohammad Abbas not out 3 Extras (lb-1 nb-5) 6 Total (all out, 90.2 overs) 248 Fall of wickets: 1-5 S. Aslam,2-36 Az. Ali,3-49 H. Sohail,4-52 S. Masood,5-52 B. Azam,6-225 S. Ahmed,7-230 M. Amir,8-244 Y. Shah,9-244 A. Shafiq,10-248 W. Riaz Bowling Suranga Lakmal 14 - 4 - 35 - 1 Lahiru Gamage 16 - 5 - 29 - 1(nb-3) Rangana Herath 22.2 - 3 - 57 - 2 Nuwan Pradeep 11 - 3 - 21 - 1(nb-1) Dilruwan Perera 26 - 1 - 98 - 5 Kusal Mendis 1 - 0 - 7 - 0(nb-1) Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Nigel Llong Match referee: Andy Pycroft Result: Sri Lanka won by 68 runs