FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
UPDATE 1-Cricket-Test Series South Africa v Zimbabwe scoreboard
Sections
Featured
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Top News
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Apple apologizes after outcry over slowed iPhones
Technology
Apple apologizes after outcry over slowed iPhones
Trump says Russia probe will be fair, but timeline unclear: NYT
U.S.
Trump says Russia probe will be fair, but timeline unclear: NYT
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Cricket News
December 27, 2017 / 2:16 PM / 2 days ago

UPDATE 1-Cricket-Test Series South Africa v Zimbabwe scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    Dec 27 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the second day in the first and final Test between South Africa and Zimbabwe on Wednesday in Port Elizabeth, South Africa 
South Africa 1st innings 309 for 9 decl (A. Markram 125, A. de Villiers 53) 
Zimbabwe 1st innings     
H. Masakadza                  lbw b M. Morkel             0   
C. Chibhabha                  c Bavuma b M. Morkel        6   
C. Ervine                     lbw b Philander             4   
B. Taylor                     c de Villiers b M. Morkel   0   
R. Burl                       b M. Morkel                 16  
K. Jarvis                     c de Villiers b Phehlukwayo 23  
S. Raza                       c de Villiers b M. Morkel   0   
P. Moor                       b Phehlukwayo               9   
G. Cremer                     c de Villiers b Rabada      2   
C. Mpofu                      c Bavuma b Rabada           0   
B. Muzarabani                 not out                     4   
Extras                        (lb-2 nb-2)                 4   
Total                         (all out, 30.1 overs)       68  
Fall of wickets: 1-0 H. Masakadza,2-11 C. Chibhabha,3-11 B. Taylor,4-14 C. Ervine,5-36 R. Burl,6-36 S. Raza,7-55 K. Jarvis,8-63 G. Cremer,9-63 P. Moor,10-68 C. Mpofu
To bat:
Bowling                  
M. Morkel                     11 - 5 - 21 - 5                 
V. Philander                  10 - 4 - 21 - 1                 
K. Rabada                     6.1 - 2 - 12 - 2(nb-2)          
A. Phehlukwayo                3 - 0 - 12 - 2                  
Zimbabwe 2nd innings     
C. Chibhabha                  c de Villiers b Rabada      15  
H. Masakadza                  c de Villiers b Maharaj     13  
C. Ervine                     lbw b Phehlukwayo           23  
B. Taylor                     c Amla b Maharaj            16  
R. Burl                       c de Villiers b Phehlukwayo 0   
S. Raza                       c Phehlukwayo b Maharaj     5   
P. Moor                       c de Villiers b Phehlukwayo 1   
G. Cremer                     not out                     18  
K. Jarvis                     b Philander                 5   
C. Mpofu                      b Maharaj                   0   
B. Muzarabani                 b Maharaj                   10  
Extras                        (b-8 lb-7)                  15  
Total                         (all out, 42.3 overs)       121 
Fall of wickets: 1-54 C. Chibhabha,2-75 B. Taylor,3-75 C. Ervine,4-80 S. Raza,5-80 R. Burl,6-87 P. Moor,7-91 H. Masakadza,8-98 K. Jarvis,9-103 C. Mpofu,10-121 B. Muzarabani
Zimbabwe:
Bowling                  
M. Morkel                     4 - 0 - 12 - 0                  
V. Philander                  7 - 3 - 10 - 1                  
K. Maharaj                    17.3 - 5 - 59 - 5               
K. Rabada                     7 - 3 - 12 - 1                  
A. Phehlukwayo                7 - 2 - 13 - 3                  
Referees                 
Umpire: Richard Kettleborough                                 
Umpire: Paul Reiffel                                          
TV umpire: Michael Gough                                      
Match referee: Chris Broad                                    
Result: South Africa won by an innings and 120 runs

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.