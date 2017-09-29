UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Sept 29 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the second day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Abu Dhabi, United Arab Emirates Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne run out (Abbas, S. Ahmed) 93 Kaushal Silva b H. Ali 12 Lahiru Thirimanne lbw b Shah 0 Kusal Mendis c S. Ahmed b Shah 10 Dinesh Chandimal not out 155 Niroshan Dickwella b H. Ali 83 Dilruwan Perera lbw b Sohail 33 Rangana Herath c B. Azam b Shah 4 Suranga Lakmal lbw b Abbas 7 Lakshan Sandakan lbw b Abbas 8 Nuwan Pradeep b Abbas 0 Extras (lb-11 nb-3) 14 Total (all out, 154.5 overs) 419 Fall of wickets: 1-34 K. Silva,2-35 L. Thirimanne,3-61 K. Mendis,4-161 D. Karunaratne,5-295 N. Dickwella,6-387 D. Perera,7-396 R. Herath,8-408 S. Lakmal,9-419 L. Sandakan,10-419 N. Pradeep To bat: Bowling Mohammad Amir 27 - 5 - 63 - 0 Mohammad Abbas 26.5 - 0 - 75 - 3(nb-2) Yasir Shah 57 - 11 - 120 - 3 Hasan Ali 27 - 6 - 88 - 2(nb-1) Shan Masood 1 - 1 - 0 - 0 Haris Sohail 13 - 0 - 51 - 1 Asad Shafiq 3 - 0 - 11 - 0 Pakistan 1st innings Shan Masood not out 30 Sami Aslam not out 31 Extras (lb-2 nb-1) 3 Total (, 23 overs) 64 Fall of wickets: Pakistan: A. Ali, A. Shafiq, B. Azam, H. Sohail, S. Ahmed, M. Amir, Y. Shah, M. Abbas, H. Ali Bowling Suranga Lakmal 4 - 0 - 12 - 0(nb-1) Nuwan Pradeep 5 - 0 - 13 - 0 Dilruwan Perera 6 - 1 - 24 - 0 Lakshan Sandakan 5 - 1 - 5 - 0 Rangana Herath 3 - 0 - 8 - 0 Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Nigel Llong TV umpire: Richard Kettleborough Match referee: Andy Pycroft