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UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
September 30, 2017 / 8:16 AM / 17 days ago

UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    Sept 30 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Saturday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings       
Dimuth Karunaratne               run out (Abbas, S. Ahmed)    93  
Kaushal Silva                    b H. Ali                     12  
Lahiru Thirimanne                lbw b Shah                   0   
Kusal Mendis                     c S. Ahmed b Shah            10  
Dinesh Chandimal                 not out                      155 
Niroshan Dickwella               b H. Ali                     83  
Dilruwan Perera                  lbw b Sohail                 33  
Rangana Herath                   c B. Azam b Shah             4   
Suranga Lakmal                   lbw b Abbas                  7   
Lakshan Sandakan                 lbw b Abbas                  8   
Nuwan Pradeep                    b Abbas                      0   
Extras                           (lb-11 nb-3)                 14  
Total                            (all out, 154.5 overs)       419 
Fall of wickets: 1-34 K. Silva,2-35 L. Thirimanne,3-61 K. Mendis,4-161 D. Karunaratne,5-295 N. Dickwella,6-387 D. Perera,7-396 R. Herath,8-408 S. Lakmal,9-419 L. Sandakan,10-419 N. Pradeep
Bowling                     
Mohammad Amir                    27 - 5 - 63 - 0                  
Mohammad Abbas                   26.5 - 0 - 75 - 3(nb-2)          
Yasir Shah                       57 - 11 - 120 - 3                
Hasan Ali                        27 - 6 - 88 - 2(nb-1)            
Shan Masood                      1 - 1 - 0 - 0                    
Haris Sohail                     13 - 0 - 51 - 1                  
Asad Shafiq                      3 - 0 - 11 - 0                   
Pakistan 1st innings        
Shan Masood                      b Herath                     59  
Sami Aslam                       lbw b D. Perera              51  
Azhar Ali                        not out                      74  
Asad Shafiq                      c Thirimanne b Herath        39  
Babar Azam                       c Dickwella b Pradeep        28  
Extras                           (b-4 lb-9 nb-2)              15  
Total                            (for 4 wickets, 112.4 overs) 266 
Fall of wickets: 1-114 S. Aslam,2-116 S. Masood,3-195 A. Shafiq,4-266 B. Azam
To bat: H. Sohail, S. Ahmed, M. Amir, Y. Shah, M. Abbas, H. Ali
Bowling                     
Suranga Lakmal                   15 - 3 - 30 - 0(nb-1)            
Nuwan Pradeep                    16.4 - 1 - 44 - 1                
Dilruwan Perera                  27 - 7 - 58 - 1(nb-1)            
Lakshan Sandakan                 26 - 6 - 68 - 0                  
Rangana Herath                   25 - 6 - 47 - 2                  
Dimuth Karunaratne               3 - 1 - 6 - 0                    
Referees                    
Umpire: Ian Gould                                                 
Umpire: Nigel Llong                                               
TV umpire: Richard Kettleborough                                  
Match referee: Andy Pycroft

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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