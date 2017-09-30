UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Sept 30 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Saturday in Abu Dhabi, United Arab Emirates Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne run out (Abbas, S. Ahmed) 93 Kaushal Silva b H. Ali 12 Lahiru Thirimanne lbw b Shah 0 Kusal Mendis c S. Ahmed b Shah 10 Dinesh Chandimal not out 155 Niroshan Dickwella b H. Ali 83 Dilruwan Perera lbw b Sohail 33 Rangana Herath c B. Azam b Shah 4 Suranga Lakmal lbw b Abbas 7 Lakshan Sandakan lbw b Abbas 8 Nuwan Pradeep b Abbas 0 Extras (lb-11 nb-3) 14 Total (all out, 154.5 overs) 419 Fall of wickets: 1-34 K. Silva,2-35 L. Thirimanne,3-61 K. Mendis,4-161 D. Karunaratne,5-295 N. Dickwella,6-387 D. Perera,7-396 R. Herath,8-408 S. Lakmal,9-419 L. Sandakan,10-419 N. Pradeep Bowling Mohammad Amir 27 - 5 - 63 - 0 Mohammad Abbas 26.5 - 0 - 75 - 3(nb-2) Yasir Shah 57 - 11 - 120 - 3 Hasan Ali 27 - 6 - 88 - 2(nb-1) Shan Masood 1 - 1 - 0 - 0 Haris Sohail 13 - 0 - 51 - 1 Asad Shafiq 3 - 0 - 11 - 0 Pakistan 1st innings Shan Masood b Herath 59 Sami Aslam lbw b D. Perera 51 Azhar Ali not out 74 Asad Shafiq c Thirimanne b Herath 39 Babar Azam c Dickwella b Pradeep 28 Extras (b-4 lb-9 nb-2) 15 Total (for 4 wickets, 112.4 overs) 266 Fall of wickets: 1-114 S. Aslam,2-116 S. Masood,3-195 A. Shafiq,4-266 B. Azam To bat: H. Sohail, S. Ahmed, M. Amir, Y. Shah, M. Abbas, H. Ali Bowling Suranga Lakmal 15 - 3 - 30 - 0(nb-1) Nuwan Pradeep 16.4 - 1 - 44 - 1 Dilruwan Perera 27 - 7 - 58 - 1(nb-1) Lakshan Sandakan 26 - 6 - 68 - 0 Rangana Herath 25 - 6 - 47 - 2 Dimuth Karunaratne 3 - 1 - 6 - 0 Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Nigel Llong TV umpire: Richard Kettleborough Match referee: Andy Pycroft