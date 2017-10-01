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UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
October 1, 2017 / 8:17 AM / 17 days ago

UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    Oct 1 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Sunday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings 419 (D. Chandimal 155no, D. Karunaratne 93, N. Dickwella 83) 
Pakistan 1st innings (Overnight: 266-4)
Shan Masood                      b Herath                  59  
Sami Aslam                       lbw b D. Perera           51  
Azhar Ali                        c sub b Herath            85  
Asad Shafiq                      c Thirimanne b Herath     39  
Babar Azam                       c Dickwella b Pradeep     28  
Haris Sohail                     c Lakmal b Pradeep        76  
Sarfraz Ahmed                    b Lakmal                  18  
Mohammad Amir                    lbw b Lakmal              4   
Yasir Shah                       c Thirimanne b Herath     8   
Hasan Ali                        st Dickwella b Herath     29  
Mohammad Abbas                   not out                   1   
Extras                           (b-5 lb-9 nb-8 w-2)       24  
Total                            (all out, 162.3 overs)    422 
Fall of wickets: 1-114 S. Aslam,2-116 S. Masood,3-195 A. Shafiq,4-266 B. Azam,5-294 Az. Ali,6-316 S. Ahmed,7-326 M. Amir,8-340 Y. Shah,9-390 H. Ali,10-422 H. Sohail
To bat:
Bowling                     
Suranga Lakmal                   22 - 5 - 42 - 2(nb-1 w-1)     
Nuwan Pradeep                    25.3 - 1 - 77 - 2(nb-6)       
Dilruwan Perera                  37 - 10 - 92 - 1(nb-1)        
Lakshan Sandakan                 35 - 7 - 98 - 0(w-1)          
Rangana Herath                   40 - 12 - 93 - 5              
Dimuth Karunaratne               3 - 1 - 6 - 0                 
Sri Lanka 2nd innings       
Dimuth Karunaratne               c Masood b Shah           10  
Kaushal Silva                    lbw b Sohail              25  
Lahiru Thirimanne                c S. Ahmed b Shafiq       7   
Kusal Mendis                     not out                   16  
Dinesh Chandimal                 c Shafiq b Shah           7   
Suranga Lakmal                   not out                   2   
Extras                           (lb-1 nb-1)               2   
Total                            (for 4 wickets, 40 overs) 69  
Fall of wickets: 1-20 D. Karunaratne,2-33 L. Thirimanne,3-51 K. Silva,4-65 D. Chandimal
To bat: D. Perera, R. Herath, N. Dickwella, L. Sandakan, N. Pradeep
Bowling                     
Mohammad Amir                    7 - 2 - 14 - 0                
Mohammad Abbas                   6 - 2 - 7 - 0(nb-1)           
Yasir Shah                       14 - 2 - 25 - 2               
Hasan Ali                        4.2 - 0 - 8 - 0               
Asad Shafiq                      3.4 - 0 - 7 - 1               
Haris Sohail                     5 - 2 - 7 - 1                 
Referees                    
Umpire: Ian Gould                                              
Umpire: Nigel Llong                                            
TV umpire: Richard Kettleborough                               
Match referee: Andy Pycroft

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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