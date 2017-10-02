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UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
October 2, 2017 / 8:29 AM / 16 days ago

UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    Oct 2 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Monday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings 419 (D. Chandimal 155no, D. Karunaratne 93, N. Dickwella 83)             
Pakistan  1st innings 422 (A. Ali 85, H. Sohail 76, S. Masood 59, S. Aslam 51; R. Herath 5-93) 
Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 69-4)
Dimuth Karunaratne               c Masood b Shah         10  
Kaushal Silva                    lbw b Sohail            25  
Lahiru Thirimanne                c S. Ahmed b Shafiq     7   
Kusal Mendis                     lbw b Abbas             18  
Dinesh Chandimal                 c Shafiq b Shah         7   
Suranga Lakmal                   c B. Azam b Abbas       13  
Niroshan Dickwella               not out                 40  
Dilruwan Perera                  lbw b Shah              6   
Rangana Herath                   c Masood b Shah         0   
Lakshan Sandakan                 c Amir b Shah           8   
Nuwan Pradeep                    b H. Ali                0   
Extras                           (lb-3 nb-1)             4   
Total                            (all out, 66.5 overs)   138 
Fall of wickets: 1-20 D. Karunaratne,2-33 L. Thirimanne,3-51 K. Silva,4-65 D. Chandimal,5-73 K. Mendis,6-86 S. Lakmal,7-101 D. Perera,8-101 R. Herath,9-135 L. Sandakan,10-138 N. Pradeep
Bowling                     
Mohammad Amir                    12 - 4 - 27 - 0             
Mohammad Abbas                   12 - 3 - 22 - 2(nb-1)       
Yasir Shah                       27 - 5 - 51 - 5             
Hasan Ali                        7.1 - 0 - 21 - 1            
Asad Shafiq                      3.4 - 0 - 7 - 1             
Haris Sohail                     5 - 2 - 7 - 1               
Pakistan 2nd innings (Target: 136 runs)
Shan Masood                      c K. Silva b D. Perera  7   
Sami Aslam                       c Karunaratne b Herath  2   
Azhar Ali                        c Dickwella b Lakmal    0   
Asad Shafiq                      c Karunaratne b Herath  20  
Babar Azam                       c Dickwella b D. Perera 3   
Haris Sohail                     lbw b D. Perera         34  
Sarfraz Ahmed                    st Dickwella b Herath   19  
Hasan Ali                        b Herath                8   
Mohammad Amir                    b Herath                9   
Yasir Shah                       not out                 6   
Mohammad Abbas                   lbw b Herath            0   
Extras                           (b-1 lb-4 nb-1)         6   
Total                            (all out, 47.4 overs)   114 
Fall of wickets: 1-4 S. Aslam,2-7 Az. Ali,3-16 S. Masood,4-32 B. Azam,5-36 A. Shafiq,6-78 S. Ahmed,7-98 H. Sohail,8-100 H. Ali,9-111 M. Amir,10-114 M. Abbas
Pakistan:
Bowling                     
Suranga Lakmal                   5 - 1 - 12 - 1              
Rangana Herath                   21.4 - 4 - 43 - 6           
Dilruwan Perera                  18 - 4 - 46 - 3(nb-1)       
Nuwan Pradeep                    2 - 1 - 4 - 0               
Lakshan Sandakan                 1 - 0 - 4 - 0               
Referees                    
Umpire: Ian Gould                                            
Umpire: Nigel Llong                                          
TV umpire: Richard Kettleborough                             
Match referee: Andy Pycroft                                  
Result: Sri Lanka won by 21 runs

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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