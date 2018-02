Afghanistan v Zimbabwe in UAE 2018 Scoreboard

Feb 5 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 1st twenty20 between Afghanistan and Zimbabwe on Monday at Sharjah, United Arab Emirates Afghanistan win by 5 wickets Zimbabwe 1st innings Hamilton Masakadza b Gulbadin Naib 18 Solomon Mire c Mohammad Nabi b Aftab Alam 34 Brendan Taylor Run Out Najibullah Zadran 3 Sikandar Raza c Najibullah Zadran b Sharafuddin Ashraf 1 Ryan Burl lbw Rashid Khan 8 Peter Moor c Karim Sadiq b Mohammad Nabi 2 Graeme Cremer c&b Sharafuddin Ashraf 3 Malcolm Waller Not Out 27 Kyle Jarvis lbw Rashid Khan 1 Tendai Chatara b Rashid Khan 7 Blessing Muzarabani Not Out 0 Extras 0b 4lb 1nb 0pen 11w 16 Total (20.0 overs) 120-9 Fall of Wickets : 1-52 Mire, 2-65 Masakadza, 3-65 Taylor, 4-68 Butt, 5-76 Moor, 6-79 Burl, 7-81 Cremer, 8-85 Jarvis, 9-103 Chatara Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mujeeb Zadran 4 0 25 0 6.25 3w Sharafuddin Ashraf 4 1 31 2 7.75 Aftab Alam 4 0 31 1 7.75 1nb Gulbadin Naib 3 0 8 1 2.67 Rashid Khan 4 0 19 3 4.75 3w Mohammad Nabi 1 0 2 1 2.00 ................................................................. Afghanistan 1st innings Mohammad Shahzad c Brendan Taylor b Blessing Muzarabani 20 Karim Sadiq c Brendan Taylor b Kyle Jarvis 5 Asghar Stanikzai lbw Tendai Chatara 11 Mohammad Nabi Not Out 40 Sharafuddin Ashraf lbw Ryan Burl 18 Najibullah Zadran c Brendan Taylor b Blessing Muzarabani 0 Shafiqullah Not Out 14 Extras 4b 5lb 0nb 0pen 4w 13 Total (14.4 overs) 121-5 Fall of Wickets : 1-15 Khan, 2-35 Mohammadi, 3-51 Stanikzai, 4-80 Ashraf, 5-85 Zadran Did Not Bat : Khan, Naib, Alam, Zadran Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kyle Jarvis 3.4 0 24 1 6.55 3w Tendai Chatara 3 0 23 1 7.67 Blessing Muzarabani 4 0 36 2 9.00 Graeme Cremer 2 0 18 0 9.00 Ryan Burl 2 0 11 1 5.50 1w ................................. Umpire Ahmed Durrani Umpire Bismillah Shinwari Video Ahmed Pakteen Match Referee Richard Richardson