Sri Lanka in Bangladesh 2018 Scoreboard

Feb 15 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 1st twenty20 between Bangladesh and Sri Lanka on Thursday at Mirpur, Bangladesh Sri Lanka win by 6 wickets Bangladesh 1st innings Zakir Hasan b Danushka Gunathilaka 10 Soumya Sarkar lbw Jeevan Mendis 51 Mushfiqur Rahim Not Out 66 Afif Hossain c Niroshan Dickwella b Jeevan Mendis 0 Mahmudullah c Akila Dananjaya b Isuru Udana 43 Sabbir Rahman b Thisara Perera 1 Ariful Haque Not Out 1 Extras 1b 3lb 1nb 0pen 16w 21 Total (20.0 overs) 193-5 Fall of Wickets : 1-49 Hasan, 2-100 Sarkar, 3-100 Dhrubo, 4-173 Mahmudullah, 5-186 Rahman Did Not Bat : Saifuddin, Islam, Rahman, Hossain Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shehan Madushanka 3 0 39 0 13.00 2w Danushka Gunathilaka 2 0 16 1 8.00 1w Isuru Udana 4 0 45 1 11.25 5w Thisara Perera 4 0 36 1 9.00 2w 1nb Akila Dananjaya 4 0 32 0 8.00 1w Jeevan Mendis 3 0 21 2 7.00 ................................................................. Sri Lanka 1st innings Kusal Mendis c Soumya Sarkar b Afif Hossain 53 Danushka Gunathilaka st Mushfiqur Rahim b Nazmul Islam 30 Upul Tharanga c Afif Hossain b Nazmul Islam 4 Dasun Shanaka Not Out 42 Niroshan Dickwella c Mohammad Saifuddin b Rubel Hossain 11 Thisara Perera Not Out 39 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 12w 15 Total (16.4 overs) 194-4 Fall of Wickets : 1-53 Gunathilaka, 2-90 Mendis, 3-92 Tharanga, 4-129 Dickwella Did Not Bat : Chandimal, Mendis, Perera, Kumara, Tillakaratna Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Nazmul Islam 4 0 25 2 6.25 1w Mohammad Saifuddin 2 0 33 0 16.50 1w Mahmudullah 2 0 23 0 11.50 1w Rubel Hossain 3.4 0 52 1 14.18 3w Mustafizur Rahman 3 0 32 0 10.67 1w Afif Hossain 2 0 26 1 13.00 1w .................................. Umpire Anisur Rahman Umpire Sharfuddoula Saikat Video Masudur Mukul Match Referee David Boon