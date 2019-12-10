Factbox: Pakistan v Sri Lanka, first test

(Reuters) - Factbox on the first test between Pakistan and Sri Lanka, which begins on Wednesday:
Dec. 11-15 (1000 a.m local time/0500 GMT)
Rawalpindi Cricket Stadium (15,000 capacity)
Umpires: Michael Gough, Richard Kettleborough (both England)
Third umpire: Richard Illingworth (England)
Match referee: Andy Pycroft (Zimbabwe)
World ranking: 8
Coach: Misbah-ul-Haq
Captain: Azhar Ali
Team (likely): Imam-ul-Haq, Fawad Alam, Azhar Ali, Babar Azam, Asad Shafiq, Haris Sohail, Mohammad Rizwan (wicketkeeper), Yasir Shah, Shaheen Shah Afridi, Mohammad Abbas, Naseem Shah.
World ranking: 6
Coach: Mickey Arthur
Captain: Dimuth Karunaratne
Team (likely): Dimuth Karunaratne, Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella (wicketkeeper), Vishwa Fernando, Dilruwan Perera, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara.
2000 - Sri Lanka won by two wickets
Dec. 19-23 Second test National Stadium, Karachi (1000
a.m. local/0500 GMT)
Compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru; Editing by Christian Radnedge