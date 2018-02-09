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#Cricket News
February 8, 2018 / 11:15 AM / Updated 27 minutes ago

UPDATE 2-Sri Lanka in Bangladesh 2018 Scoreboard

Reuters Staff

5 Min Read

Feb  9 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of 2nd test between Bangladesh and Sri Lanka on Friday at Mirpur, Bangladesh

Sri Lanka lead Bangladesh by 312 runs with 2 wickets remaining

 Sri Lanka  1st innings
 Kusal Mendis          b Abdur Razzak                                  68
 Dimuth Karunaratne    st Liton Das b Abdur Razzak                      3
 Dhananjaya de Silva   c Sabbir Rahman b Taijul Islam                  19
 Danushka Gunathilaka  c Mushfiqur Rahim b Abdur Razzak                13
 Dinesh Chandimal      b Abdur Razzak                                   0
 Roshen Silva          c Liton Das b Taijul Islam                      56
 Niroshan Dickwella    b Taijul Islam                                   1
 Dilruwan Perera       c Mominul Haque b Taijul Islam                  31
 Akila Dananjaya       c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman           20
 Rangana Herath        c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman            2
 Suranga Lakmal        Not Out                                          4
 Extras                0b 5lb 0nb 0pen 0w                               5
 Total                 (65.3 overs)                           222 all out
Fall of Wickets : 1-14 Karunaratne, 2-61 de Silva, 3-96 Gunathilaka, 4-96 Chandimal, 5-109 Mendis, 6-110 Dickwella, 7-162 Perera, 8-205 Perera, 9-207 Herath, 10-222 Silva

 Bowling              Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Mehedi Hasan         13   0  54   0  4.15
 Abdur Razzak         16   2  63   4  3.94
 Taijul Islam       25.3   2  83   4  3.25
 Mustafizur Rahman    11   4  17   2  1.55

 ....................................................................
 Bangladesh  1st innings
 Tamim Iqbal        c&b Suranga Lakmal                              4
 Imrul Kayes        lbw Dilruwan Perera                            19
 Mominul Haque      Run Out Dhananjaya de Silva                     0
 Mushfiqur Rahim    b Suranga Lakmal                                1
 Liton Das          b Suranga Lakmal                               25
 Mehedi Hasan       Not Out                                        38
 Mahmudullah        b Akila Dananjaya                              17
 Sabbir Rahman      c Dinesh Chandimal b Akila Dananjaya            0
 Abdur Razzak       c&b Akila Dananjaya                             1
 Taijul Islam       Run Out Kusal Mendis                            1
 Mustafizur Rahman  lbw Dilruwan Perera                             0
 Extras             0b 2lb 1nb 0pen 1w                              4
 Total              (45.4 overs)                          110 all out
Fall of Wickets : 1-4 Iqbal, 2-4 Haque, 3-12 Rahim, 4-45 Kayes, 5-73 Das, 6-107 Mahmudullah, 7-107 Rahman, 8-109 Razzak, 9-110 Islam, 10-110 Rahman

 Bowling            Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Suranga Lakmal     12   4  25   3  2.08  1w
 Dilruwan Perera  11.4   4  32   2  2.74  1nb
 Akila Dananjaya    10   2  20   3  2.00
 Rangana Herath     12   1  31   0  2.58

 ............................................................
 Sri Lanka  2nd innings
 Dimuth Karunaratne    c Imrul Kayes b Mehedi Hasan        32
 Kusal Mendis          lbw Abdur Razzak                     7
 Dhananjaya de Silva   b Taijul Islam                      28
 Danushka Gunathilaka  lbw Mustafizur Rahman               17
 Dinesh Chandimal      lbw Mehedi Hasan                    30
 Roshen Silva          Not Out                             58
 Niroshan Dickwella    c Mahmudullah b Taijul Islam        10
 Dilruwan Perera       c Liton Das b Mustafizur Rahman      7
 Akila Dananjaya       c Liton Das b Mustafizur Rahman      0
 Suranga Lakmal        Not Out                              7
 Extras                0b 4lb 0nb 0pen 0w                   4
 Total                 (62.0 overs)                     200-8
Fall of Wickets : 1-19 Mendis, 2-53 de Silva, 3-80 Gunathilaka, 4-92 Karunaratne, 5-143 Chandimal, 6-170 Dickwella, 7-178 Perera, 8-178 Perera
To Bat : Herath

 Bowling            Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Abdur Razzak       17   2  60   1  3.53
 Mustafizur Rahman  12   2  35   3  2.92
 Taijul Islam       19   2  72   2  3.79
 Mehedi Hasan       14   3  29   2  2.07

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 Umpire         Rodney Tucker
 Umpire         Joel Wilson
 Video          Marais Erasmus
 Match Referee  David Boon
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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