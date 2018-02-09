UPDATE 2-Sri Lanka in Bangladesh 2018 Scoreboard

Feb 9 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of 2nd test between Bangladesh and Sri Lanka on Friday at Mirpur, Bangladesh Sri Lanka lead Bangladesh by 312 runs with 2 wickets remaining Sri Lanka 1st innings Kusal Mendis b Abdur Razzak 68 Dimuth Karunaratne st Liton Das b Abdur Razzak 3 Dhananjaya de Silva c Sabbir Rahman b Taijul Islam 19 Danushka Gunathilaka c Mushfiqur Rahim b Abdur Razzak 13 Dinesh Chandimal b Abdur Razzak 0 Roshen Silva c Liton Das b Taijul Islam 56 Niroshan Dickwella b Taijul Islam 1 Dilruwan Perera c Mominul Haque b Taijul Islam 31 Akila Dananjaya c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman 20 Rangana Herath c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman 2 Suranga Lakmal Not Out 4 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 0w 5 Total (65.3 overs) 222 all out Fall of Wickets : 1-14 Karunaratne, 2-61 de Silva, 3-96 Gunathilaka, 4-96 Chandimal, 5-109 Mendis, 6-110 Dickwella, 7-162 Perera, 8-205 Perera, 9-207 Herath, 10-222 Silva Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mehedi Hasan 13 0 54 0 4.15 Abdur Razzak 16 2 63 4 3.94 Taijul Islam 25.3 2 83 4 3.25 Mustafizur Rahman 11 4 17 2 1.55 .................................................................... Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal c&b Suranga Lakmal 4 Imrul Kayes lbw Dilruwan Perera 19 Mominul Haque Run Out Dhananjaya de Silva 0 Mushfiqur Rahim b Suranga Lakmal 1 Liton Das b Suranga Lakmal 25 Mehedi Hasan Not Out 38 Mahmudullah b Akila Dananjaya 17 Sabbir Rahman c Dinesh Chandimal b Akila Dananjaya 0 Abdur Razzak c&b Akila Dananjaya 1 Taijul Islam Run Out Kusal Mendis 1 Mustafizur Rahman lbw Dilruwan Perera 0 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 1w 4 Total (45.4 overs) 110 all out Fall of Wickets : 1-4 Iqbal, 2-4 Haque, 3-12 Rahim, 4-45 Kayes, 5-73 Das, 6-107 Mahmudullah, 7-107 Rahman, 8-109 Razzak, 9-110 Islam, 10-110 Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 12 4 25 3 2.08 1w Dilruwan Perera 11.4 4 32 2 2.74 1nb Akila Dananjaya 10 2 20 3 2.00 Rangana Herath 12 1 31 0 2.58 ............................................................ Sri Lanka 2nd innings Dimuth Karunaratne c Imrul Kayes b Mehedi Hasan 32 Kusal Mendis lbw Abdur Razzak 7 Dhananjaya de Silva b Taijul Islam 28 Danushka Gunathilaka lbw Mustafizur Rahman 17 Dinesh Chandimal lbw Mehedi Hasan 30 Roshen Silva Not Out 58 Niroshan Dickwella c Mahmudullah b Taijul Islam 10 Dilruwan Perera c Liton Das b Mustafizur Rahman 7 Akila Dananjaya c Liton Das b Mustafizur Rahman 0 Suranga Lakmal Not Out 7 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 0w 4 Total (62.0 overs) 200-8 Fall of Wickets : 1-19 Mendis, 2-53 de Silva, 3-80 Gunathilaka, 4-92 Karunaratne, 5-143 Chandimal, 6-170 Dickwella, 7-178 Perera, 8-178 Perera To Bat : Herath Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Abdur Razzak 17 2 60 1 3.53 Mustafizur Rahman 12 2 35 3 2.92 Taijul Islam 19 2 72 2 3.79 Mehedi Hasan 14 3 29 2 2.07 ............................. Umpire Rodney Tucker Umpire Joel Wilson Video Marais Erasmus Match Referee David Boon