UPDATE 3-India in South Africa 2018 Scoreboard

Jan 24 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of 3rd test between South Africa and India on Saturday at Johannesburg, South Africa India win by 63 runs India 1st innings Murali Vijay c Quinton de Kock b Kagiso Rabada 8 Lokesh Rahul c Quinton de Kock b Vernon Philander 0 Cheteshwar Pujara c Quinton de Kock b Andile Phehlukwayo 50 Virat Kohli c AB de Villiers b Lungi Ngidi 54 Ajinkya Rahane lbw Morne Morkel 9 Parthiv Patel c Quinton de Kock b Morne Morkel 2 Hardik Pandya c Quinton de Kock b Andile Phehlukwayo 0 Bhuvneshwar Kumar c Andile Phehlukwayo b Kagiso Rabada 30 Mohammed Shami c Kagiso Rabada b Vernon Philander 8 Ishant Sharma c Faf du Plessis b Kagiso Rabada 0 Jasprit Bumrah Not Out 0 Extras 11b 7lb 2nb 0pen 6w 26 Total (76.4 overs) 187 all out Fall of Wickets : 1-7 Rahul, 2-13 Vijay, 3-97 Kohli, 4-113 Rahane, 5-144 Pujara, 6-144 Patel, 7-144 Pandya, 8-163 Shami, 9-166 Sharma, 10-187 Kumar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Morne Morkel 17 5 47 2 2.76 1w 1nb Vernon Philander 19 10 31 2 1.63 1nb Kagiso Rabada 18.4 6 39 3 2.09 1w Lungi Ngidi 15 7 27 1 1.80 Andile Phehlukwayo 7 1 25 2 3.57 .................................................................... South Africa 1st innings Dean Elgar c Parthiv Patel b Bhuvneshwar Kumar 4 Aiden Markram c Parthiv Patel b Bhuvneshwar Kumar 2 Kagiso Rabada c Ajinkya Rahane b Ishant Sharma 30 Hashim Amla c Hardik Pandya b Jasprit Bumrah 61 AB de Villiers b Bhuvneshwar Kumar 5 Faf du Plessis b Jasprit Bumrah 8 Quinton de Kock c Parthiv Patel b Jasprit Bumrah 8 Vernon Philander c Jasprit Bumrah b Mohammed Shami 35 Andile Phehlukwayo lbw Jasprit Bumrah 9 Morne Morkel Not Out 9 Lungi Ngidi c Parthiv Patel b Jasprit Bumrah 0 Extras 0b 14lb 0nb 0pen 9w 23 Total (65.5 overs) 194 all out Fall of Wickets : 1-3 Markram, 2-16 Elgar, 3-80 Rabada, 4-92 de Villiers, 5-107 du Plessis, 6-125 de Kock, 7-169 Amla, 8-175 Philander, 9-194 Phehlukwayo, 10-194 Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Bhuvneshwar Kumar 19 9 44 3 2.32 2w Jasprit Bumrah 18.5 2 54 5 2.87 1w Ishant Sharma 14 2 33 1 2.36 Mohammed Shami 12 0 46 1 3.83 2w Hardik Pandya 2 0 3 0 1.50 ................................................................... India 2nd innings Murali Vijay b Kagiso Rabada 25 Parthiv Patel c Aiden Markram b Vernon Philander 16 Lokesh Rahul c Faf du Plessis b Vernon Philander 16 Cheteshwar Pujara c Faf du Plessis b Morne Morkel 1 Virat Kohli b Kagiso Rabada 41 Ajinkya Rahane c Quinton de Kock b Morne Morkel 48 Hardik Pandya c&b Kagiso Rabada 4 Bhuvneshwar Kumar c Quinton de Kock b Morne Morkel 33 Mohammed Shami c AB de Villiers b Lungi Ngidi 27 Ishant Sharma Not Out 7 Jasprit Bumrah c Kagiso Rabada b Vernon Philander 0 Extras 5b 12lb 0nb 0pen 12w 29 Total (80.1 overs) 247 all out Fall of Wickets : 1-17 Patel, 2-51 Rahul, 3-57 Pujara, 4-100 Vijay, 5-134 Kohli, 6-148 Pandya, 7-203 Rahane, 8-238 Shami, 9-240 Kumar, 10-247 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Vernon Philander 21.1 5 61 3 2.88 Kagiso Rabada 23 5 69 3 3.00 1w Morne Morkel 21 6 47 3 2.24 2w Lungi Ngidi 12 2 38 1 3.17 Andile Phehlukwayo 3 0 15 0 5.00 1w ........................................................................ South Africa 2nd innings Aiden Markram c Parthiv Patel b Mohammed Shami 4 Dean Elgar Not Out 86 Hashim Amla c Hardik Pandya b Ishant Sharma 52 AB de Villiers c Ajinkya Rahane b Jasprit Bumrah 6 Faf du Plessis b Ishant Sharma 2 Quinton de Kock lbw Jasprit Bumrah 0 Vernon Philander b Mohammed Shami 10 Andile Phehlukwayo b Mohammed Shami 0 Kagiso Rabada c Cheteshwar Pujara b Bhuvneshwar Kumar 0 Morne Morkel b Mohammed Shami 0 Lungi Ngidi c (Sub) b Mohammed Shami 4 Extras 7b 0lb 0nb 0pen 6w 13 Total (73.3 overs) 177 all out Fall of Wickets : 1-5 Markram, 2-124 Amla, 3-131 de Villiers, 4-144 du Plessis, 5-145 de Kock, 6-157 Philander, 7-157 Phehlukwayo, 8-160 Rabada, 9-161 Morkel, 10-177 Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Bhuvneshwar Kumar 18 4 39 1 2.17 Mohammed Shami 12.3 2 28 5 2.24 Jasprit Bumrah 21 3 57 2 2.71 1w Ishant Sharma 16 3 31 2 1.94 Hardik Pandya 6 1 15 0 2.50 1w ............................. Umpire Ian Gould Umpire Aleem Dar Video Michael Gough Match Referee Andrew Pycroft