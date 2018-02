UPDATE 3-Sri Lanka in Bangladesh 2018 Scoreboard

Feb 10 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the third day of 2nd test between Bangladesh and Sri Lanka on Saturday at Mirpur, Bangladesh Sri Lanka win by 215 runs Sri Lanka 1st innings Kusal Mendis b Abdur Razzak 68 Dimuth Karunaratne st Liton Das b Abdur Razzak 3 Dhananjaya de Silva c Sabbir Rahman b Taijul Islam 19 Danushka Gunathilaka c Mushfiqur Rahim b Abdur Razzak 13 Dinesh Chandimal b Abdur Razzak 0 Roshen Silva c Liton Das b Taijul Islam 56 Niroshan Dickwella b Taijul Islam 1 Dilruwan Perera c Mominul Haque b Taijul Islam 31 Akila Dananjaya c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman 20 Rangana Herath c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman 2 Suranga Lakmal Not Out 4 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 0w 5 Total (65.3 overs) 222 all out Fall of Wickets : 1-14 Karunaratne, 2-61 de Silva, 3-96 Gunathilaka, 4-96 Chandimal, 5-109 Mendis, 6-110 Dickwella, 7-162 Perera, 8-205 Perera, 9-207 Herath, 10-222 Silva Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mehedi Hasan 13 0 54 0 4.15 Abdur Razzak 16 2 63 4 3.94 Taijul Islam 25.3 2 83 4 3.25 Mustafizur Rahman 11 4 17 2 1.55 .................................................................... Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal c&b Suranga Lakmal 4 Imrul Kayes lbw Dilruwan Perera 19 Mominul Haque Run Out Dhananjaya de Silva 0 Mushfiqur Rahim b Suranga Lakmal 1 Liton Das b Suranga Lakmal 25 Mehedi Hasan Not Out 38 Mahmudullah b Akila Dananjaya 17 Sabbir Rahman c Dinesh Chandimal b Akila Dananjaya 0 Abdur Razzak c&b Akila Dananjaya 1 Taijul Islam Run Out Kusal Mendis 1 Mustafizur Rahman lbw Dilruwan Perera 0 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 1w 4 Total (45.4 overs) 110 all out Fall of Wickets : 1-4 Iqbal, 2-4 Haque, 3-12 Rahim, 4-45 Kayes, 5-73 Das, 6-107 Mahmudullah, 7-107 Rahman, 8-109 Razzak, 9-110 Islam, 10-110 Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 12 4 25 3 2.08 1w Dilruwan Perera 11.4 4 32 2 2.74 1nb Akila Dananjaya 10 2 20 3 2.00 Rangana Herath 12 1 31 0 2.58 .................................................................. Sri Lanka 2nd innings Dimuth Karunaratne c Imrul Kayes b Mehedi Hasan 32 Kusal Mendis lbw Abdur Razzak 7 Dhananjaya de Silva b Taijul Islam 28 Danushka Gunathilaka lbw Mustafizur Rahman 17 Dinesh Chandimal lbw Mehedi Hasan 30 Roshen Silva Not Out 70 Niroshan Dickwella c Mahmudullah b Taijul Islam 10 Dilruwan Perera c Liton Das b Mustafizur Rahman 7 Akila Dananjaya c Liton Das b Mustafizur Rahman 0 Suranga Lakmal b Taijul Islam 21 Rangana Herath lbw Taijul Islam 0 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 0w 4 Total (73.5 overs) 226 all out Fall of Wickets : 1-19 Mendis, 2-53 de Silva, 3-80 Gunathilaka, 4-92 Karunaratne, 5-143 Chandimal, 6-170 Dickwella, 7-178 Perera, 8-178 Perera, 9-226 Lakmal, 10-226 Herath Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Abdur Razzak 17 2 60 1 3.53 Mustafizur Rahman 17 3 49 3 2.88 Taijul Islam 19.5 2 76 4 3.83 Mehedi Hasan 20 5 37 2 1.85 ....................................................................... Bangladesh 2nd innings Tamim Iqbal lbw Dilruwan Perera 2 Imrul Kayes c Niroshan Dickwella b Rangana Herath 17 Mominul Haque c Niroshan Dickwella b Rangana Herath 33 Mushfiqur Rahim st Niroshan Dickwella b Rangana Herath 25 Liton Das c Kusal Mendis b Akila Dananjaya 12 Mahmudullah c Dimuth Karunaratne b Akila Dananjaya 6 Sabbir Rahman c Kusal Mendis b Akila Dananjaya 1 Mehedi Hasan c Niroshan Dickwella b Akila Dananjaya 7 Abdur Razzak st Niroshan Dickwella b Akila Dananjaya 2 Taijul Islam c Danushka Gunathilaka b Rangana Herath 6 Mustafizur Rahman Not Out 5 Extras 6b 1lb 0nb 0pen 0w 7 Total (29.3 overs) 123 all out Fall of Wickets : 1-3 Iqbal, 2-49 Kayes, 3-64 Haque, 4-78 Das, 5-100 Mahmudullah, 6-102 Rahim, 7-102 Rahman, 8-104 Razzak, 9-113 Miraz, 10-123 Islam Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 3 0 11 0 3.67 Dilruwan Perera 10 0 32 1 3.20 Rangana Herath 11.3 1 49 4 4.26 Akila Dananjaya 5 1 24 5 4.80 ............................. Umpire Rodney Tucker Umpire Joel Wilson Video Marais Erasmus Match Referee David Boon