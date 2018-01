BOLSAS EUROPA-Acções europeias vacilam no início 2018 sob peso sectores automóvel e mineração

LONDRES, 2 Jan (Reuters) - As acções europeias vacilam no início do ano de negociações esta terça-feira com as acções do sector automóvel a caírem e com o impressionante ‘rally’ nas acções de metais e mineração a reverter, enquanto a força de empresas petrolíferas e de bancos não é suficiente para parar a queda.

O índice pan-europeu STOXX 600 cai 0,52 pct na negociação de manha, enquanto as acções da Zona Euro caem 0,65 pct.

As acções de autos afundam 2,05 pct, bem encaminhadas para a maior queda diária desde Julho do ano passado, prejudicadas pelos dados mais fracos sobre o registo de carros.

As vendas de carros novos em França caíram 0,51 pct em Dezembro e a quota de novos carros a diesel caiu abaixo de 50 pct pela primeira vez desde 2000.

Um trader também apontou para a notícia no britânico Daily Telegraph que refere-se às previsões de que os dados de registo de automóveis do Reino Unido, devidos na sexta-feira, vão mostrar uma queda de 5 pct nas vendas de carros novos.

Fiat Chrysler, BMW, Peugeot, Renault e Volkswagen mostraram os piores desempenhos, a caírem entre 2,15 e 2,95 pct.

As acções de recursos básicos também recuam, com o índice sectorial a cair 1,05 pct.

Texto integral em inglês: (Reportagem por Helen Reid; Traduzido por Nadiia Karpina, Gdynia Newsroom; Editado por Patrícia Vicente Rua)