Golf-Race to Dubai rankings

Nov 6 (Gracenote) - Race to Dubai rankings 1. (1) Tommy Fleetwood (Britain) 4114088 2. (3) Justin Rose (Britain) 3979250 3. (2) Sergio Garcia (Spain) 3184582 4. (4) Jon Rahm (Spain) 2898457 5. (5) Tyrrell Hatton (Britain) 2640074 6. (6) Ross Fisher (Britain) 2492831 7. (7) Rafael Cabrera-Bello (Spain) 2367544 8. (8) Alexander Noren (Sweden) 2087155 9. (9) Francesco Molinari (Italy) 1885390 10. (10) Rory McIlroy (Britain) 1832091 11. (11) Henrik Stenson (Sweden) 1763945 12. (12) Bernd Wiesberger (Austria) 1679555 13. (13) Matthew Fitzpatrick (Britain) 1615086 14. (14) Paul Dunne (Ireland) 1565835 15. (15) Thomas Pieters (Belgium) 1559859 16. (16) Peter Uihlein (U.S.) 1491955 17. (17) Alexander Levy (France) 1319142 18. (39) Dylan Frittelli (South Africa) 1288701 19. (22) Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 1276432 20. (18) Li Haotong (China) 1237759 21. (20) Jordan Smith (Britain) 1216485 22. (27) Thorbjorn Olesen (Denmark) 1201635 23. (19) Hideto Tanihara (Japan) 1193414 24. (49) Nicolas Colsaerts (Belgium) 1181563 25. (25) Fabrizio Zanotti (Paraguay) 1167482 26. (24) Richie Ramsay (Britain) 1104772 27. (21) Patrick Reed (U.S.) 1088365 28. (23) Charl Schwartzel (South Africa) 1078742 29. (28) Matthew Southgate (Britain) 1047913 30. (29) Lee Westwood (Britain) 1003125