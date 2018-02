Feb 5 (OPTA) - The European Tour Rankings on Jun 25 Rnk Prv Total 1. (1) Sergio Garcia (Spain) EUR 2,701,628 2. (2) Tommy Fleetwood (England) 2,480,253 3. (3) Jon Rahm (Spain) 1,518,783 4. (4) Alexander Noren (Sweden) 1,465,046 5. (5) Justin Rose (England) 1,288,731 6. (6) Bernd Wiesberger (Austria) 1,281,341 7. (7) Ross Fisher (England) 1,187,951 8. (8) Hideto Tanihara (Japan) 931,283 9. (9) Thomas Pieters (Belgium) 930,489 10. (10) Francesco Molinari (Italy) 893,210 11. (11) Charl Adriaan Schwartzel (South Africa) 890,475 12. (12) Alexander Levy (France) 734,677 13. (13) Rory McIlroy (Northern Ireland) 725,569 14. (15) Henrik Stenson (Sweden) 724,369 15. (14) Fabrizio Zanotti (Paraguay) 704,592 16. (16) Pablo Larrazábal (Spain) 691,597 17. (17) Dylan Frittelli (South Africa) 684,481 18. (19) Rafael Cabrera Bello (Spain) 646,024 19. (20) David Lipsky (US) 643,926 20. (18) Matthew Fitzpatrick (England) 631,003 21. (21) Jeung-Hun Wang (Korea Republic) 578,912 22. (22) Lee Westwood (England) 531,643 23. (23) Martin Kaymer (Germany) 530,395 24. (24) Dean Burmester (South Africa) 527,124 25. (25) Chris Wood (England) 502,360