Golf-European Tour European Open scores

July 30 (Gracenote) - Scores from the European Tour European Open at the par-72 course on Sunday in Hamburg PLAY-OFF 1 Jordan Smith (Britain) after 2 2 Alexander Levy (France) after 2 REGULAR ROUNDS -13 Jordan Smith (Britain) 70 67 67 71 Alexander Levy (France) 67 70 69 69 -11 Johan Edfors (Sweden) 71 67 69 70 Siddikur Rahman (Bangladesh) 70 66 73 68 -10 Jens Fahrbring (Sweden) 68 68 70 72 Zander Lombard (South Africa) 70 72 69 67 Adrian Otaegui (Spain) 71 66 70 71 -9 Luca Cianchetti (Italy) 71 67 71 70 Mikko Ilonen (Finland) 72 70 72 65 Richie Ramsay (Britain) 70 68 71 70 Ashley Chesters (Britain) 68 67 72 72 -8 Stephen Gallacher (Britain) 68 70 72 70 Alexander Knappe (Germany) 74 69 70 67 Ignacio Elvira (Spain) 69 70 73 68 Charl Schwartzel (South Africa) 67 71 73 69 -7 Sebastian Heisele (Germany) 72 70 69 70 Julian Suri (U.S.) 66 72 69 74 Jamie Donaldson (Britain) 69 71 71 70 -6 Rikard Karlberg (Sweden) 69 74 70 69 Trevor Fisher (South Africa) 70 68 71 73 Lee Slattery (Britain) 69 73 71 69 Sebastien Gros (France) 70 71 70 71 Danthai Boonma (Thailand) 71 71 71 69 Patrick Reed (U.S.) 68 71 70 73 Ryan McCarthy (Australia) 70 69 68 75 Richard Sterne (South Africa) 70 71 66 75 Chris Hanson (Britain) 70 72 70 70 -5 Eduardo De La Riva (Spain) 68 73 70 72 Richard McEvoy (Britain) 66 72 72 73 Chan Shih-Chang (Chinese Taipei) 75 68 70 70 Poom Saksansin (Thailand) 69 72 72 70 Chase Koepka (U.S.) 69 68 73 73 -4 Thomas Bjorn (Denmark) 74 68 72 70 Jimmy Walker (U.S.) 72 68 75 69 Mark Foster (Britain) 72 69 72 71 Sean Crocker (U.S.) 69 70 71 74 -3 Simon Khan (Britain) 71 71 72 71 Laurie Canter (Britain) 68 71 75 71 Paul Maddy (Britain) 71 70 74 70 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 68 69 75 73 Thomas Detry (Belgium) 71 69 70 75 Jorge Campillo (Spain) 73 70 68 74 Michael Jonzon (Sweden) 72 67 73 73 Thorbjorn Olesen (Denmark) 69 70 72 74 Pontus Widegren (Sweden) 70 71 70 74 Filipe Lima (Portugal) 68 71 73 73 -2 Magnus Carlsson (Sweden) 70 73 71 72 Stuart Manley (Britain) 67 71 71 77 Maximilian Kieffer (Germany) 69 72 71 74 Raphael Jacquelin (France) 69 72 74 71 Benjamin Hebert (France) 69 72 71 74 Paul McBride (Ireland) 70 72 72 72 -1 Craig Lee (Britain) 68 70 74 75 Alexander Bjoerk (Sweden) 71 69 73 74 0 Gregory Bourdy (France) 69 74 73 72 Jens Dantorp (Sweden) 71 69 73 75 Chris Paisley (Britain) 67 72 74 75 Jaco Ahlers (South Africa) 71 69 75 73 Oliver Fisher (Britain) 71 70 72 75 1 Nino Bertasio (Italy) 72 68 73 76 Dimitrios Papadatos (Australia) 71 72 73 73 Marcel Siem (Germany) 69 71 73 76 Bradley Dredge (Britain) 70 73 75 71 2 Gregory Havret (France) 76 65 75 74 James Morrison (Britain) 72 71 73 74 3 Steven Tiley (Britain) 69 71 74 77 Tom Lewis (Britain) 69 73 78 71 Liu Yanwei (China) 72 70 75 74 Wu Ashun (China) 71 72 72 76 Hinrich Arkenau (Germany) 70 73 72 76 5 Simon Dyson (Britain) 71 72 78 72 Robert Rock (Britain) 70 69 76 78 7 Steve Webster (Britain) 72 70 76 77 Austin Connelly (Canada) 72 71 73 79