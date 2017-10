Golf-European Tour Andalucia Masters scores

Oct 21 (Gracenote) - Scores from the European Tour Andalucia Masters at the par-71 course on Saturday in Sotogrande -8 Sergio Garcia (Spain) 66 71 68 -7 Daniel Brooks (Britain) 70 72 64 -6 Joost Luiten (Netherlands) 66 70 71 -5 Scott Jamieson (Britain) 69 68 71 Jamie Donaldson (Britain) 73 67 68 -3 Wade Ormsby (Australia) 73 70 67 -2 Julian Suri (U.S.) 73 73 65 Anders Hansen (Denmark) 70 70 71 Ricardo Gouveia (Portugal) 69 70 72 Shane Lowry (Ireland) 72 70 69 Robert Rock (Britain) 67 70 74 -1 Matt Wallace (Britain) 71 72 69 Matteo Manassero (Italy) 70 74 68 Peter Hanson (Sweden) 69 75 68 0 Pablo Larrazabal (Spain) 67 73 73 Bernd Ritthammer (Germany) 75 68 70 Soren Kjeldsen (Denmark) 72 71 70 Danny Willett (Britain) 70 72 71 Andrew Johnston (Britain) 69 71 73 Robert Dinwiddie (Britain) 71 71 71 1 Paul Waring (Britain) 71 72 71 Lee Slattery (Britain) 72 71 71 Richard Bland (Britain) 70 71 73 Richard Finch (Britain) 69 73 72 Sebastian Soederberg (Sweden) 73 69 72 Adrian Otaegui (Spain) 71 71 72 Nino Bertasio (Italy) 74 71 69 Chris Hanson (Britain) 72 74 68 Padraig Harrington (Ireland) 72 73 69 Raphael Jacquelin (France) 71 70 73 Jens Fahrbring (Sweden) 73 71 70 Filipe Lima (Portugal) 72 72 70 2 Thomas Detry (Belgium) 72 72 71 Ashley Chesters (Britain) 72 74 69 Oliver Fisher (Britain) 72 73 70 Paul Peterson (U.S.) 68 72 75 Aaron Rai (Britain) 70 74 71 Ben Evans (Britain) 69 69 77 3 Justin Walters (South Africa) 71 74 71 Florian Fritsch (Germany) 71 75 70 James Morrison (Britain) 69 74 73 Martin Kaymer (Germany) 70 72 74 Alfie Plant (Britain) 70 72 74 4 Andy Sullivan (Britain) 71 72 74 Bradley Dredge (Britain) 73 73 71 Jason Scrivener (Australia) 70 75 72 Wu Ashun (China) 72 71 74 Lasse Jensen (Denmark) 70 74 73 Damien Perrier (France) 74 72 71 Alejandro Canizares (Spain) 72 70 75 Renato Paratore (Italy) 77 68 72 5 Pep Angles (Spain) 75 69 74 Zander Lombard (South Africa) 75 71 72 Austin Connelly (Canada) 73 69 76 Jorge Campillo (Spain) 73 73 72 7 Oliver Wilson (Britain) 69 70 81 Carlos Pigem (Spain) 73 73 74 Anton Karlsson (Sweden) 73 72 75 8 Sean Crocker (U.S.) 73 73 75 Edoardo Molinari (Italy) 69 71 81 Andres Romero (Argentina) 71 75 75 Connor Syme (Britain) 75 70 76 9 Felipe Aguilar (Chile) 70 76 76 Mark Foster (Britain) 73 72 77 12 Alexander Knappe (Germany) 74 72 79