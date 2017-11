Golf-European Tour Hong Kong Open scores

Nov 26 (Gracenote) - Scores from the European Tour Hong Kong Open at the par-70 course on Sunday in Hong Kong -11 Wade Ormsby (Australia) 68 68 65 68 -10 Julian Suri (U.S.) 68 67 69 66 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 69 68 64 69 Alexander Bjork (Sweden) 69 66 67 68 Paul Peterson (U.S.) 70 68 65 67 -9 Tommy Fleetwood (Britain) 68 68 66 69 -8 S.S.P. Chawrasia (India) 65 66 69 72 Miguel Angel Jimenez (Spain) 70 69 70 63 Micah Shin (U.S.) 67 69 68 68 -7 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 70 68 68 67 Justin Rose (Britain) 68 69 68 68 James Morrison (Britain) 71 66 68 68 Clement Sordet (France) 71 71 64 67 Shubhankar Sharma (India) 66 71 69 67 Thomas Detry (Belgium) 67 69 66 71 -6 Dylan Frittelli (South Africa) 71 65 68 70 Sean Crocker (U.S.) 69 70 66 69 Poom Saksansin (Thailand) 67 68 70 69 -5 Sergio Garcia (Spain) 69 71 66 69 Li Haotong (China) 68 69 72 66 Matthew Fitzpatrick (Britain) 66 73 67 69 Joakim Lagergren (Sweden) 69 66 70 70 -4 Sam Brazel (Australia) 69 71 66 70 Jamie Donaldson (Britain) 67 69 70 70 Nino Bertasio (Italy) 73 69 67 67 Chris Paisley (Britain) 71 70 65 70 -3 Lin Wen-Tang (Chinese Taipei) 69 71 70 67 Danny Chia (Malaysia) 68 71 70 68 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 72 69 67 69 Marcus Kinhult (Sweden) 67 69 68 73 -2 Thomas Aiken (South Africa) 69 64 74 71 Ryan Evans (Britain) 71 69 69 69 Robert Rock (Britain) 69 73 68 68 Rashid Khan (India) 71 68 70 69 Edoardo Molinari (Italy) 71 67 72 68 Scott Barr (Australia) 75 67 68 68 Hideto Tanihara (Japan) 72 69 70 67 Keith Horne (South Africa) 67 69 76 66 -1 Ashley Chesters (Britain) 71 70 70 68 Robert Karlsson (Sweden) 72 68 69 70 0 Paul Dunne (Ireland) 71 71 66 72 Ben Leong (Malaysia) 70 71 67 72 Leon D'Souza (Hong Kong, China) 72 70 65 73 Chris Hanson (Britain) 71 66 67 76 Paul Waring (Britain) 71 68 68 73 Harold Varner III (U.S.) 69 71 73 67 Steven Brown (Britain) 72 70 68 70 1 Liang Wenchong (China) 71 71 70 69 Matteo Manassero (Italy) 72 69 69 71 Choi Jinho (Korea) 69 72 66 74 Pedro Oriol (Spain) 72 68 68 73 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 72 69 71 69 Chang Yikeun (Korea) 69 70 71 71 2 Carlos Pigem (Spain) 71 68 71 72 Thongchai Jaidee (Thailand) 68 71 66 77 3 Angelo Que (Philippines) 67 71 72 73 4 Terry Pilkadaris (Australia) 68 71 74 71 Wu Ashun (China) 74 68 73 69 Sam Chien (U.S.) 72 69 73 70 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 71 68 71 74 Adilson Da Silva (Brazil) 70 72 72 70 5 Gavin Green (Malaysia) 69 68 74 74 Scott Hend (Australia) 73 67 76 69 Mukesh Kumar (India) 72 70 70 73 6 Bradley Neil (Britain) 71 71 72 72 9 Gregory Havret (France) 69 70 72 78 Panuphol Pittayarat (Thailand) 73 69 73 74 10 Ricardo Gouveia (Portugal) 70 72 74 74