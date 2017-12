Golf-European Tour Latest Joburg Open leaderboard

Dec 8 (Gracenote) - Latest leaderboard in the second round from the European Tour Joburg Open on Friday in Johannesburg holes played rounds -14 Tapio Pulkkanen (Finland) 18 65 64 -13 Shubhankar Sharma (India) 18 69 61 -12 Mikko Korhonen (Finland) 18 66 65 Erik van Rooyen (South Africa) 18 64 67 -10 Daniel Brooks (Britain) 18 66 67 Joachim Hansen (Denmark) 18 66 67 Steven Brown (Britain) 18 68 65 -9 Adrien Saddier (France) 18 69 65 Charlie Ford (Britain) 18 70 64 James Morrison (Britain) 18 64 70 -8 Jaco Ahlers (South Africa) 18 67 68 Kristian Krogh (Norway) 18 70 65 MJ Viljoen (South Africa) 18 68 67 Choi Jinho (Korea) 18 69 66 Richard McEvoy (Britain) 18 66 69 George Coetzee (South Africa) 18 68 67 Marcus Armitage (Britain) 18 69 66 Sebastian Heisele (Germany) 18 64 71 -7 Oliver Farr (Britain) 18 69 67 Aaron Rai (Britain) 18 69 67 Oliver Bekker (South Africa) 18 66 70 Jean Hugo (South Africa) 18 68 68 Nathan Kimsey (Britain) 18 65 71 Jaco Prinsloo (South Africa) 18 67 69 Jeff Winther (Denmark) 18 70 66 Tjaart van der Walt (South Africa) 18 73 63 -6 Adrian Meronk (Poland) 17 65 Shaun Norris (South Africa) 18 69 68 Gavin Green (Malaysia) 18 70 67 Vaughn Groenewald (South Africa) 18 71 66 Chris Cannon (Britain) 18 67 70 Keenan Davidse (South Africa) 18 63 74 Ockie Strydom (South Africa) 18 64 73 Stuart Manley (Britain) 18 68 69 Paul Peterson (U.S.) 18 70 67 -5 Carlos Pigem (Spain) 18 67 71 Marco Iten (Switzerland) 18 71 67 Ross McGowan (Britain) 18 66 72 Matthew Baldwin (Britain) 18 64 74 Stephen Ferreira (Portugal) 18 67 71 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 18 69 69 Matt Wallace (Britain) 18 73 65 Breyten Meyer (South Africa) 16 70 Hennie Du Plessis (South Africa) 18 71 67 Jake Redman (South Africa) 15 70 Christofer Blomstrand (Sweden) 18 70 68 Hennie Otto (South Africa) 18 70 68 Alfie Plant (Britain) 18 70 68 Terry Pilkadaris (Australia) 18 68 70 Garrick Porteous (Britain) 18 68 70 Toby Tree (Britain) 18 67 71 Andre Nel (South Africa) 18 71 67 JC Ritchie (South Africa) 18 71 67 Daniel Greene (South Africa) 18 70 68 Oliver Lindell (Finland) 18 66 72 -4 Oscar Serna (Mexico) 18 72 67 Sam Chien (U.S.) 18 71 68 Jake Higginbottom (Australia) 18 70 69 Rourke van der Spuy (South Africa) 18 70 69 Lionel Weber (France) 18 68 71 Adria Arnaus (Spain) 18 69 70 Pep Angles (Spain) 18 69 70 Scott Vincent (Zimbabwe) 18 71 68 Dylan Frittelli (South Africa) 18 70 69 Cody Martin (U.S.) 18 71 68 Robert MacIntyre (Britain) 18 72 67 Andrew Curlewis (South Africa) 16 73 Jens Fahrbring (Sweden) 17 72 Chris Swanepoel (South Africa) 17 67 Johannes Veerman (U.S.) 16 70 Mark Foster (Britain) 18 71 68 Haydn Porteous (South Africa) 18 69 70 Tyrone Ryan (South Africa) 18 67 72 Jens Dantorp (Sweden) 18 72 67 Dean Burmester (South Africa) 18 66 73 Jacques Kruyswijk (South Africa) 18 70 69 Jacquin Hess (South Africa) 18 68 71 Andrea Pavan (Italy) 18 66 73 -3 David Law (Britain) 18 72 68 Callum Mowat (South Africa) 18 75 65 Scott Barr (Australia) 18 65 75 Scott Fernandez (Spain) 18 71 69 Eirik Tage Johansen (Norway) 16 73 Victor Perez (France) 16 73 Tirawat Kaewsiribandit (Thailand) 16 73 JJ Senekal (South Africa) 16 71 Romain Langasque (France) 18 68 72 Oscar Lengden (Sweden) 18 70 70 Anthony Michael (South Africa) 18 69 71 Connor Syme (Britain) 18 73 67 Justin Walters (South Africa) 18 68 72 David Howell (Britain) 18 71 69 Jazz Janewattananond (Thailand) 18 70 70 Louis de Jager (South Africa) 18 70 70 Matthew Nixon (Britain) 18 73 67 Jake Roos (South Africa) 18 70 70 Gary Stal (France) 18 69 71 Lorenzo Gagli (Italy) 18 72 68 Toto Thimba (South Africa) 18 71 69 -2 Coert Groenewald (South Africa) 18 71 70 Duncan Stewart (Britain) 18 71 70 Adilson Da Silva (Brazil) 18 72 69 Callum Tarren (Britain) 18 70 71 Liu Yanwei (China) 18 74 67 Marcus Both (Australia) 18 69 72 Benjamin Follet-Smith (Zimbabwe) 18 69 72 Tom Murray (Britain) 18 72 69 Jonathan Thomson (Britain) 18 74 67 Tom Lewis (Britain) 18 68 73 Masahiro Kawamura (Japan) 18 69 72 Garth Mulroy (South Africa) 18 72 69 Jared Harvey (South Africa) 18 64 77 Riekus Nortje (South Africa) 18 72 69 Anders Hansen (Denmark) 18 70 71 Henric Sturehed (Sweden) 18 67 74 Phachara Khongwatmai (Thailand) 18 69 72 David Drysdale (Britain) 18 74 67 Rhys West (South Africa) 18 69 72 Martin Rohwer (South Africa) 18 69 72 Gavin Moynihan (Ireland) 18 72 69 -1 Kyle McClatchie (South Africa) 18 71 71 Jason Knutzon (U.S.) 18 71 71 Dawie van der Walt (South Africa) 18 71 71 Darren Fichardt (South Africa) 18 75 67 Filipe Lima (Portugal) 18 73 69 Bryce Easton (South Africa) 18 68 74 James Kamte (South Africa) 18 72 70 Espen Kofstad (Norway) 16 75 Christiaan Basson (South Africa) 16 71 Zander Lombard (South Africa) 17 71 Casey O'Toole (U.S.) 17 72 Joshua White (Britain) 18 72 70 Matt Ford (Britain) 18 70 72 Daniel van Tonder (South Africa) 18 71 71 Sam Horsfield (Britain) 18 68 74 Doug McGuigan (South Africa) 18 71 71 Titch Moore (South Africa) 18 73 69 Ulrich van den Berg (South Africa) 18 70 72 Laurie Canter (Britain) 18 74 68 Thomas Aiken (South Africa) 18 70 72 Matthew Carvell (South Africa) 18 70 72 Ryan Cairns (Zimbabwe) 18 73 69 Jack Harrison (Britain) 18 69 73 Johan Edfors (Sweden) 18 72 70 Musiwalo Nethunzwi (South Africa) 18 71 71 Jean-Paul Strydom (South Africa) 18 72 70 Javier Colomo (Spain) 18 72 70 0 Zack Byrd (U.S.) 18 69 74 Aubrey Beckley (South Africa) 18 74 69 Stuart Smith (Botswana) 18 72 71 Kenneth Dube (South Africa) 18 71 72 Clinton Grobler (South Africa) 18 73 70 Theunis Spangenberg (South Africa) 18 69 74 Jonathan Ahgren (Sweden) 18 72 71 Omar Sandys (South Africa) 18 69 74 Colin Nel (South Africa) 17 74 Matias Calderon (Chile) 18 72 71 Ben Evans (Britain) 18 71 72 Pontus Widegren (Sweden) 18 71 72 Mikael Lundberg (Sweden) 18 72 71 Ashley Chesters (Britain) 18 71 72 Alex Haindl (South Africa) 18 74 69 Bradley Neil (Britain) 18 69 74 Jbe Kruger (South Africa) 18 72 71 Wu Ashun (China) 18 73 70 1 Jacques Blaauw (South Africa) 18 76 68 Charl Coetzee (South Africa) 18 73 71 Desne van den Bergh (South Africa) 18 76 68 Bryandrew Roelofsz (South Africa) 18 67 77 Herman Loubser (South Africa) 18 68 76 Ruan de Smidt (South Africa) 18 72 72 John Michael O'Toole (U.S.) 18 74 70 Kalle Samooja (Finland) 18 72 72 Irvin Mazibuko (South Africa) 18 78 66 Simon Khan (Britain) 18 74 70 Joel Girrbach (Switzerland) 18 72 72 Sipho Bujela (South Africa) 18 76 68 Michael Palmer (South Africa) 18 71 73 Nicolas Geyger (Chile) 18 72 72 Marcel Schneider (Germany) 18 73 71 Neil Schietekat (South Africa) 18 72 72 Ryan Tipping (South Africa) 18 73 71 Teaghan Gauche (South Africa) 18 73 71 2 Matthew Spacey (South Africa) 18 70 75 Scott Campbell (Britain) 18 77 68 Peter Karmis (South Africa) 18 69 76 Jack Munro (Australia) 18 70 75 Wallie Coetsee (South Africa) 18 74 71 Kim Chanwoo (Korea) 18 73 72 Stefan Engell Andersen (Kenya) 18 74 71 Mark Williams (Zimbabwe) 18 70 75 Justin Harding (South Africa) 18 72 73 Danthai Boonma (Thailand) 18 75 70 Makhetha Mazibuko (South Africa) 18 72 73 Jarin Todd (U.S.) 18 72 73 Danie Van Niekerk (South Africa) 18 78 67 3 Robin Williams (Britain) 18 78 68 Andrew van der Knaap (South Africa) 18 70 76 Alexander Knappe (Germany) 18 76 70 Tyrone Ferreira (South Africa) 18 72 74 Martin Wiegele (Austria) 18 71 75 Combrinck Smit (South Africa) 18 71 75 N.J. Arnoldi (South Africa) 15 74 Heinrich Bruiners (South Africa) 15 71 Keith Horne (South Africa) 18 69 77 Lindani Ndwandwe (South Africa) 18 73 73 Marc Cayeux (Zimbabwe) 18 69 77 Steve Webster (Britain) 18 70 76 Steve Lewton (Britain) 18 74 72 Madalitso Muthiya (Zambia) 18 71 75 4 Hugo Leon (Chile) 18 77 70 Jason Viljoen (South Africa) 18 75 72 Grant Forrest (Britain) 18 72 75 Paul Howard (Britain) 18 74 73 Lyle Rowe (South Africa) 17 71 Steve Surry (Britain) 18 74 73 Sutijet Kooratanapisan (Thailand) 18 74 73 Andre De Decker (South Africa) 18 71 76 Christopher Mivis (Belgium) 18 75 72 Wynand Dingle (South Africa) 18 72 75 5 Marcus Kinhult (Sweden) 18 78 70 Jason Froneman (South Africa) 18 74 74 James Allan (Britain) 18 75 73 Petr Dedek (Czech Republic) 18 75 73 Luke Jerling (South Africa) 18 75 73 6 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 18 74 75 Jason Diab (South Africa) 18 76 73 Birgir Hafthorsson (Iceland) 18 70 79 7 Thanda Mavundla (South Africa) 18 76 74 Scott Henry (Britain) 18 77 73 James Heath (Britain) 18 72 78 8 Dwayne Basson (South Africa) 18 76 75 Josh Geary (New Zealand) 18 74 77 Leorin Pillay (South Africa) 18 79 72 9 Piya Swangarunporn (Thailand) 18 77 75 Dayne Moore (Zambia) 18 76 76 10 Phumlani Maluka (South Africa) 18 76 77 11 Dylan Naidoo (South Africa) 18 77 77 17 Cameron Esau (South Africa) 18 84 76 3 WDW Joel Stalter (France) 74