Golf-European Tour Mauritius Open scores

Nov 30 (Gracenote) - Scores from the European Tour Mauritius Open at the par-71 course on Thursday in Bel Ombre -9 Arjun Atwal (India) 62 -5 Miguel Tabuena (Philippines) 66 Adilson Da Silva (Brazil) 66 Ockie Strydom (South Africa) 66 Sebastian Heisele (Germany) 66 Louis De Jager (South Africa) 66 -4 Pontus Widegren (Sweden) 67 George Coetzee (South Africa) 67 Louis Oosthuizen (South Africa) 67 Oliver Bekker (South Africa) 67 Jbe Kruger (South Africa) 67 Teaghan Gauche (South Africa) 67 Anders Hansen (Denmark) 67 Laurie Canter (Britain) 67 Romain Langasque (France) 67 Joel Stalter (France) 67 Jason Knutzon (U.S.) 67 Dylan Frittelli (South Africa) 67 Marcus Kinhult (Sweden) 67 -3 Ricardo Gouveia (Portugal) 68 Andrea Pavan (Italy) 68 Shubhankar Sharma (India) 68 Casey O'Toole (U.S.) 68 Pep Angles (Spain) 68 Jarin Todd (U.S.) 68 Richard McEvoy (Britain) 68 Filipe Lima (Portugal) 68 Masahiro Kawamura (Japan) 68 Sam Horsfield (Britain) 68 Jacques Kruyswijk (South Africa) 68 Adrien Saddier (France) 68 Justin Walters (South Africa) 68 -2 Raphael Jacquelin (France) 69 Doug McGuigan (South Africa) 69 Andrew Curlewis (South Africa) 69 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 69 Johannes Veerman (U.S.) 69 Shiv Kapur (India) 69 James Morrison (Britain) 69 Jaco Ahlers (South Africa) 69 Mark Williams (Zimbabwe) 69 Jaco Prinsloo (South Africa) 69 Haydn Porteous (South Africa) 69 S.S.P. Chawrasia (India) 69 Matthieu Pavon (France) 69 -1 Hennie Otto (South Africa) 70 Clement Sordet (France) 70 Gaganjeet Bhullar (India) 70 Darren Fichardt (South Africa) 70 Jens Dantorp (Sweden) 70 Kyle Barker (South Africa) 70 Neil Schietekat (South Africa) 70 Daniel van Tonder (South Africa) 70 Scott Barr (Australia) 70 Dawie Van der Walt (South Africa) 70 Danthai Boonma (Thailand) 70 Micah Shin (U.S.) 70 Honey Baisoya (India) 70 Javier Colomo (Spain) 70 Paul Peterson (U.S.) 70 Jake Higginbottom (Australia) 70 Chiragh Kumar (India) 70 Scott Vincent (Zimbabwe) 70 0 Barry Lane (Britain) 71 Jacques Blaauw (South Africa) 71 Seenappa Chikkarangappa (India) 71 Omar Sandys (South Africa) 71 Jean-Paul Strydom (South Africa) 71 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 Scott Hend (Australia) 71 Tyrone Ryan (South Africa) 71 Jack Harrison (Britain) 71 Jean Hugo (South Africa) 71 Choi Jinho (Korea) 71 Alfie Plant (Britain) 71 Estanislao Goya (Argentina) 71 Gregory Havret (France) 71 Jeff Winther (Denmark) 71 Nicolas Geyger (Chile) 71 Pedro Oriol (Spain) 71 Bradley Neil (Britain) 71 Dean Burmester (South Africa) 71 1 Christiaan Basson (South Africa) 72 Jake Roos (South Africa) 72 Mitchell Slorach (Singapore) 72 Connor Syme (Britain) 72 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 72 Wu Ashun (China) 72 Mark Foster (Britain) 72 Ryan McCormick (U.S.) 72 Michael Tran (Vietnam) 72 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 72 Marcel Schneider (Germany) 72 Lyle Rowe (South Africa) 72 Keenan Davidse (South Africa) 72 Brett Munson (U.S.) 72 Alex Haindl (South Africa) 72 Tirawat Kaewsiribandit (Thailand) 72 Gavin Moynihan (Ireland) 72 Ashley Chesters (Britain) 72 Henric Sturehed (Sweden) 72 2 Kim Chanwoo (Korea) 73 Carlos Pigem (Spain) 73 Peter Karmis (South Africa) 73 Justin Harding (South Africa) 73 Zander Lombard (South Africa) 73 Himmat Rai (India) 73 Phil Minkley (Mauritius) 73 Titch Moore (South Africa) 73 Aaron Rai (Britain) 73 Lionel Weber (France) 73 Sam Chien (U.S.) 73 Steven Brown (Britain) 73 Scott Fernandez (Spain) 73 MJ Viljoen (South Africa) 73 Christofer Blomstrand (Sweden) 73 Oscar Zetterwall (Sweden) 73 Ulrich Van den Berg (South Africa) 73 Jamie Donaldson (Britain) 73 3 Gavin Green (Malaysia) 74 Jazz Janewattananond (Thailand) 74 Marc Cayeux (Zimbabwe) 74 JC Ritchie (South Africa) 74 Ajeetesh Sandhu (India) 74 Piya Swangarunporn (Thailand) 74 Sebastien Gros (France) 74 Alexander Bjork (Sweden) 74 Toby Tree (Britain) 74 Lorenzo Gagli (Italy) 74 4 Chris Swanepoel (South Africa) 75 Nicolas Colsaerts (Belgium) 75 Madalitso Muthiya (Zambia) 75 Khalin Joshi (India) 75 Ross McGowan (Britain) 75 Rahil Gangjee (India) 75 Wolmer Murillo (Venezuela) 75 Vaughn Groenewald (South Africa) 75 5 Ruan De Smidt (South Africa) 76 Espen Kofstad (Norway) 76 Darren Clarke (Britain) 76 Hennie Du Plessis (South Africa) 76 Sutijet Kooratanapisan (Thailand) 76 Ben Stow (Britain) 76 6 Petr Dedek (Czech Republic) 77 Ben Evans (Britain) 77 Siddikur Rahman (Bangladesh) 77 Sujjan Singh (India) 77 Toto Thimba (South Africa) 77 7 Jared Harvey (South Africa) 78 8 Jonathan Thomson (Britain) 79 9 John Michael O'Toole (U.S.) 80 10 Gary Stal (France) 81 11 Riekus Nortje (South Africa) 82 15 Gerrit Foster (South Africa) 86 WDW Matthew Baldwin (Britain)