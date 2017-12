Golf-European Tour Mauritius Open scores

Dec 2 (Gracenote) - Scores from the European Tour Mauritius Open at the par-71 course on Saturday in Bel Ombre -13 Louis de Jager (South Africa) 66 67 67 Arjun Atwal (India) 62 70 68 -12 Miguel Tabuena (Philippines) 66 68 67 Dylan Frittelli (South Africa) 67 66 68 -10 Filipe Lima (Portugal) 68 66 69 Romain Langasque (France) 67 69 67 Justin Walters (South Africa) 68 66 69 -9 Ricardo Gouveia (Portugal) 68 68 68 -8 Joel Stalter (France) 67 68 70 Oliver Bekker (South Africa) 67 67 71 Laurie Canter (Britain) 67 66 72 -7 Louis Oosthuizen (South Africa) 67 68 71 Jean-Paul Strydom (South Africa) 71 69 66 Doug McGuigan (South Africa) 69 71 66 George Coetzee (South Africa) 67 71 68 Mark Williams (Zimbabwe) 69 66 71 Darren Fichardt (South Africa) 70 66 70 Haydn Porteous (South Africa) 69 71 66 Matthieu Pavon (France) 69 68 69 Shiv Kapur (India) 69 69 68 -6 Ockie Strydom (South Africa) 66 68 73 Masahiro Kawamura (Japan) 68 70 69 Choi Jinho (Korea) 71 66 70 -5 Neil Schietekat (South Africa) 70 70 68 Gaganjeet Bhullar (India) 70 71 67 Scott Vincent (Zimbabwe) 70 70 68 Casey O'Toole (U.S.) 68 72 68 -4 S.S.P. Chawrasia (India) 69 67 73 Dean Burmester (South Africa) 71 70 68 Jbe Kruger (South Africa) 67 72 70 Sam Horsfield (Britain) 68 72 69 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 68 70 Carlos Pigem (Spain) 73 68 68 Paul Peterson (U.S.) 70 69 70 -3 Jacques Blaauw (South Africa) 71 70 69 Peter Karmis (South Africa) 73 67 70 Marcel Schneider (Germany) 72 66 72 Richard McEvoy (Britain) 68 73 69 Pep Angles (Spain) 68 69 73 Wu Ashun (China) 72 68 70 Andrea Pavan (Italy) 68 69 73 Nicolas Geyger (Chile) 71 69 70 -2 Jeff Winther (Denmark) 71 68 72 Shubhankar Sharma (India) 68 72 71 Marcus Kinhult (Sweden) 67 72 72 Anders Hansen (Denmark) 67 69 75 Adilson Da Silva (Brazil) 66 71 74 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 69 71 71 Sebastian Heisele (Germany) 66 73 72 Sutijet Kooratanapisan (Thailand) 76 62 73 Pontus Widegren (Sweden) 67 74 70 -1 Ashley Chesters (Britain) 72 69 71 Jens Dantorp (Sweden) 70 70 72 Jacques Kruyswijk (South Africa) 68 72 72 Steven Brown (Britain) 73 68 71 Jason Knutzon (U.S.) 67 73 72 Scott Fernandez (Spain) 73 68 71 0 Christiaan Basson (South Africa) 72 69 72 Clement Sordet (France) 70 69 74 Jarin Todd (U.S.) 68 69 76 Jack Harrison (Britain) 71 69 73 Lyle Rowe (South Africa) 72 69 72 1 Pedro Oriol (Spain) 71 70 73 Jaco Prinsloo (South Africa) 69 68 77 2 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 72 69 74 3 Johannes Veerman (U.S.) 69 72 75 -3 WDW Tyrone Ryan (South Africa) 71 68