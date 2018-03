UPDATE 3-European Tour Hero Indian Open Scores

Mar 10 (OPTA) - Scores from the European Tour Hero Indian Open on Saturday -7 Shubhankar Sharma (India) 73 64 72 Matt Wallace (England) 69 70 70 -6 Stephen Gallacher (Scotland) 72 71 67 -5 Emiliano Grillo (Argentina) 65 68 78 Andrew Johnston (England) 72 66 73 Matthias Schwab (Austria) 71 72 68 -4 Sihwan Kim (Korea Republic) 70 70 72 Pablo Larrazábal (Spain) 67 71 74 -3 Ricardo Melo Gouveia (Portugal) 69 73 71 Paul Peterson (USA) 67 73 73 Aaron Rai (England) 71 73 69 -2 Joost Luiten (Netherlands) 71 69 74 Hideto Tanihara (Japan) 74 68 72 -1 Steven Brown (England) 74 71 70 Jin-Ho Choi (Korea Republic) 72 71 72 Jamie Donaldson (Wales) 71 70 74 Panuphol Pittayarat (Thailand) 69 70 76 Clément Sordet (France) 72 72 71 0 Sébastien Gros (France) 69 71 76 Jarin Todd (USA) 72 74 70 Anthony Wall (England) 71 73 72 1 Danthai Boonma (Thailand) 71 76 70 Shih-Chang Chan (Chinese Taipei) 71 71 75 Gavin Green (Malaysia) 69 73 75 Casey O'Toole (USA) 74 66 77 2 Jens Dantorp (Sweden) 69 70 79 Grégory Havret (France) 73 72 73 Ajeetesh Sandhu (India) 68 76 74 Jeung-Hun Wang (Korea Republic) 69 71 78 3 Keith Horne (South Africa) 66 73 80 James Morrison (England) 70 72 77 4 Anirban Lahiri (India) 72 73 75 Edoardo Molinari (Italy) 71 72 77 Jyoti Randhawa (India) 72 72 76 Robert Rock (England) 73 73 74 Natipong Srithong (Thailand) 76 70 74 5 Thomas Björn (Denmark) 70 72 79 Ashley Chesters (England) 74 71 76 Khalin Joshi (India) 72 68 81 Shaun Norris (South Africa) 69 78 13 Wade Ormsby (Australia) 71 72 78 Chris Wood (England) 77 69 75 6 Nacho Elvira (Spain) 75 72 75 Marcus Fraser (Australia) 73 73 76 Nicholas Fung (Malaysia) 69 73 80 David Gleeson (Australia) 75 70 77 Wen-Chong Liang (China PR) 75 72 75 Jason Scrivener (Australia) 73 74 75 7 Yikeun Chang (Korea DPR) 73 72 78 Scott Fernandez (Spain) 73 73 77 Kshitij Naveed Kaul (India) 70 76 77 Karandeep Kochhar (India) 75 72 76 Micah Lauren Shin (USA) 73 73 77 8 Ryan Evans (England) 76 71 77 Matteo Manassero (Italy) 67 79 78 Prom Meesawat (Thailand) 72 73 79 10 Kurt Kitayama (USA) 72 71 83 Udayan Mane (India) 72 75 79 Adrien Saddier (France) 67 78 81 Marc Warren (Scotland) 68 72 86 11 Graeme Storm (England) 79 68 80 12 Darren Clarke (Northern Ireland) 72 73 83 13 SooMin Lee (Korea Republic) 71 75 83 Ashun Wu (China PR) 72 74 83 14 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 75 71 84 15 Angelo Que (Philippines) 76 71 84 Lionel Weber (France) 73 74 84