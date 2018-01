UPDATE 4-European Tour Abu Dhabi Golf Championship Scores

Jan 19 (Opta) - Scores from the European Tour Abu Dhabi Golf Championship on Friday -12 Thomas Pieters (Belgium) 67 65 -11 Jorge Campillo (Spain) 69 64 -10 Ross Fisher (England) 67 67 Tommy Fleetwood (England) 66 68 Alexander Levy (France) 69 65 -9 Sam Brazel (Australia) 67 68 Paul Casey (England) 70 65 Rory McIlroy (Northern Ireland) 69 66 Andy Sullivan (England) 70 65 Bernd Wiesberger (Austria) 67 68 -8 Ryan Fox (New Zealand) 70 66 Dylan Frittelli (South Africa) 69 67 Branden Grace (South Africa) 72 64 Dustin Hunter Johnson (USA) 72 64 Andrew Johnston (England) 68 68 Chris Paisley (England) 69 67 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 67 69 -7 Martin Kaymer (Germany) 69 68 Joost Luiten (Netherlands) 69 68 Jason Scrivener (Australia) 69 68 -6 Kristoffer Broberg (Sweden) 69 69 Thomas Detry (Belgium) 70 68 Paul Dunne (Republic of Ireland) 68 70 Matthew Fitzpatrick (England) 68 70 Richie Ramsay (Scotland) 68 70 Henrik Stenson (Sweden) 70 68 Hideto Tanihara (Japan) 66 72 Jeung-Hun Wang (Korea Republic) 71 67 Ashun Wu (China PR) 71 67 -5 Nicolas Colsaerts (Belgium) 69 70 Tyrrell Hatton (England) 69 70 Adrian Otaegui (Spain) 70 69 Carlos Pigem (Spain) 68 71 Brandon Stone (South Africa) 69 70 Scott Vincent (Zimbabwe) 69 70 Matt Wallace (England) 71 68 -4 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 70 70 Darren Fichardt (South Africa) 73 67 Stephen Gallacher (Scotland) 68 72 Seung-Su Han (Korea Republic) 73 67 Benjamin Hebert (France) 72 68 Scott Hend (Australia) 71 69 Richard Sterne (South Africa) 68 72 -3 Byeong-Hun An (Korea Republic) 71 70 Nino Bertasio (Italy) 70 71 Lucas Bjerregaard (Denmark) 72 69 Grégory Bourdy (France) 71 70 Dean Burmester (South Africa) 69 72 Grégory Havret (France) 70 71 Lasse Jensen (Denmark) 70 71 Robert Karlsson (Sweden) 71 70 Mikko Korhonen (Finland) 73 68 Matteo Manassero (Italy) 70 71 Shubhankar Sharma (India) 71 70 Lee Slattery (England) 69 72 Gary Stal (France) 72 69 -2 Thomas Björn (Denmark) 73 69 Rafael Cabrera Bello (Spain) 72 70 Alejandro Canizares (Spain) 71 71 Mikko Ilonen (Finland) 68 74 Søren Kjeldsen (Denmark) 72 70 Jacques Kruyswijk (South Africa) 75 67 Matt Kuchar (USA) 72 70 Joakim Lagergren (Sweden) 69 73 Michael Lorenzo-Vera (France) 71 71 Ricardo Melo Gouveia (Portugal) 72 70 Thorbjørn Olesen (Denmark) 69 73 Haydn Porteous (South Africa) 72 70 Alvaro Quiros (Spain) 70 72 Justin Rose (England) 71 71 Jordan Smith (England) 72 70 -1 Thomas Aiken (South Africa) 70 73 Alexander Bjork (Sweden) 69 74 Daniel Brooks (England) 72 71 George Coetzee (South Africa) 72 71 Jamie Donaldson (Wales) 73 70 David Drysdale (Scotland) 72 71 Oliver Fisher (England) 68 75 Peter Hanson (Sweden) 70 73 Raphaël Jacquelin (France) 72 71 Thongchai Jaidee (Thailand) 73 70 Maximilian Kieffer (Germany) 73 70 Renato Paratore (Italy) 76 67 Ian Poulter (England) 75 68 Andres Romero (Argentina) 72 71 Anthony Wall (England) 72 71 Paul Waring (England) 70 73 Lee Westwood (England) 74 69 0 Ashley Chesters (England) 70 74 David Horsey (England) 72 72 Daniel Im (USA) 70 74 David Lipsky (USA) 71 73 Graeme McDowell (Northern Ireland) 70 74 Edoardo Molinari (Italy) 74 70 Jason Norris (Australia) 73 71 Wade Ormsby (Australia) 73 71 Eddie Pepperell (England) 72 72 1 Richard Bland (England) 74 71 Austin Connelly (Canada) 72 73 Trevor Immelman (South Africa) 69 76 Pablo Larrazábal (Spain) 71 74 Hao Tong Li (China PR) 73 72 Robert Rock (England) 74 71 Callum Shinkwin (England) 73 72 2 Bryson DeChambeau (USA) 74 72 Scott Jamieson (Scotland) 75 71 Paul Lawrie (Scotland) 74 72 SooMin Lee (Korea Republic) 74 72 Matthieu Pavon (France) 77 69 Matthew Southgate (England) 74 72 Graeme Storm (England) 74 72 Marc Warren (Scotland) 73 73 Romain Wattel (France) 69 77 3 Nacho Elvira (Spain) 74 73 Zander Lombard (South Africa) 73 74 James Morrison (England) 75 72 4 Andrew Dodt (Australia) 76 72 Ernie Els (South Africa) 76 72 Marcel Siem (Germany) 75 73 5 Tom Buchanan (Scotland) 74 75 6 Chris Hanson (England) 71 79 Phachara Khongwatmai (Thailand) 77 73 Chris Wood (England) 74 76 7 José Maria Olazabal (Spain) 78 73 11 Dan Kirkwood (England) 74 81 22 Ahmed Al Musharrekh (United Arab Emirates) 86 80