UPDATE 6-European Tour Hero Indian Open Scores

Mar 9 (OPTA) - Scores from the European Tour Hero Indian Open on Thursday -11 Emiliano Grillo (Argentina) 65 -7 Shubhankar Sharma (India) 73 -6 Andrew Johnston (England) 72 Pablo Larrazábal (Spain) 67 -5 Jens Dantorp (Sweden) 69 Keith Horne (South Africa) 66 Panuphol Pittayarat (Thailand) 69 Matt Wallace (England) 69 -4 Sébastien Gros (France) 69 Khalin Joshi (India) 72 Sihwan Kim (Korea Republic) 70 Joost Luiten (Netherlands) 71 Casey O'Toole (USA) 74 Paul Peterson (USA) 67 Jeung-Hun Wang (Korea Republic) 69 Marc Warren (Scotland) 68 -3 Jamie Donaldson (Wales) 71 -2 Thomas Björn (Denmark) 70 Shih-Chang Chan (Chinese Taipei) 71 Nicholas Fung (Malaysia) 69 Gavin Green (Malaysia) 69 Ricardo Melo Gouveia (Portugal) 69 James Morrison (England) 70 Hideto Tanihara (Japan) 74 -1 Jin-Ho Choi (Korea Republic) 72 Stephen Gallacher (Scotland) 72 Kurt Kitayama (USA) 72 Edoardo Molinari (Italy) 71 Wade Ormsby (Australia) 71 Matthias Schwab (Austria) 71 0 Jyoti Randhawa (India) 72 Ajeetesh Sandhu (India) 68 Clément Sordet (France) 72 Anthony Wall (England) 71 1 Steven Brown (England) 74 Yikeun Chang (Korea DPR) 73 Ashley Chesters (England) 74 Darren Clarke (Northern Ireland) 72 David Gleeson (Australia) 75 Grégory Havret (France) 73 Anirban Lahiri (India) 72 Prom Meesawat (Thailand) 72 Aaron Rai (England) 71 Adrien Saddier (France) 67 2 Marcus Fraser (Australia) 73 Kshitij Naveed Kaul (India) 70 Micah Lauren Shin (USA) 73 SooMin Lee (Korea Republic) 71 Matteo Manassero (Italy) 67 Robert Rock (England) 73 Natipong Srithong (Thailand) 76 Jarin Todd (USA) 72 Chris Wood (England) 77 Ashun Wu (China PR) 72 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 75 3 Danthai Boonma (Thailand) 71 Nacho Elvira (Spain) 75 Ryan Evans (England) 76 Scott Fernandez (Spain) 73 Karandeep Kochhar (India) 75 Wen-Chong Liang (China PR) 75 Udayan Mane (India) 72 Shaun Norris (South Africa) 69 Angelo Que (Philippines) 76 Jason Scrivener (Australia) 73 Graeme Storm (England) 79 Lionel Weber (France) 73 4 Arjun Atwal (India) 71 Oliver Farr (Wales) 77 Scott Jamieson (Scotland) 72 Shiv Kapur (India) 76 Prayad Marksaeng (Thailand) 70 Carlos Pigem (Spain) 77 Arnond Vongvanij (Thailand) 74 5 Adilson Da Silva (Brazil) 72 Oliver Fisher (England) 73 Jazz Janewattananond (Thailand) 72 Tirawat Kaewsiribandit (Thailand) 78 Terry Pilkadaris (Australia) 69 Siddikur Rahman (Bangladesh) 74 Miguel Tabuena (Philippines) 75 Erik Van Rooyen (South Africa) 72 6 David Drysdale (Scotland) 79 Julien Guerrier (France) 74 Ben Leong (Malaysia) 76 Jason Norris (Australia) 74 Aman Raj (India) 72 7 Nino Bertasio (Italy) 75 S.S.P Chawrasia (India) 74 Harendra Gupta (India) 75 David Howell (England) 80 Raphaël Jacquelin (France) 77 Chiragh Kumar (India) 76 Renato Paratore (Italy) 77 Dhruv Sheoran (India) 74 8 Daniel Chopra (Sweden) 78 Javier Colomo (Spain) 74 Chris Hanson (England) 77 Ashok Kumar (India) 74 Viraj Madappa (India) 77 Scott Vincent (Zimbabwe) 76 9 Honey Baisoya (India) 72 Gaganjeet Bhullar (India) 76 Sean Crocker (USA) 76 Chien-Yao Hung (China PR) 76 Daniel Im (USA) 72 Marcel Siem (Germany) 75 Chandra Yashas (India) 73 10 Veer Ahlawat (India) 74 Andrew Dodt (Australia) 76 Thongchai Jaidee (Thailand) 80 Shamim Khan (India) 81 Marcus Kinhult (Sweden) 76 Jbe' Kruger (South Africa) 79 Mukesh Kumar (India) 77 11 Rashid Khan (India) 77 Poom Saksansin (Thailand) 77 12 Shankar Das (India) 80 Phachara Khongwatmai (Thailand) 73 Anura Rohana (Sri Lanka) 74 13 Manu Gandas (India) 76 Amardip Sinh Malik (India) 78 Mithun Perera (Sri Lanka) 80 Gaurav Pratap Singh (India) 82 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 76 Sam Walker (England) 83 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 73 14 S. Chikkarangappa (India) 77 Scott Hend (Australia) 82 Julian Suri (USA) 76 Richard T Lee (Canada) 82 15 Syed Saqib Ahmed (India) 81 16 Abhijit Singh Chadha (India) 80 Vikrant Chopra (India) 79 M Dharma (India) 86 17 Kartik Sharma (India) 77 18 Feroz Ali Mollah (India) 74 Johannes Veerman (USA) 90 20 Jeev Milkha Singh (India) 80