LPGA Tour Pure Silk-Bahamas LPGA Classic Scores

Jan 29 (Opta) - Scores from the LPGA Tour Pure Silk-Bahamas LPGA Classic on Sunday -12 Brittany Lincicome (USA) 74 67 66 -10 Wei-Ling Hsu (Chinese Taipei) 73 68 68 -9 Shanshan Feng (China PR) 70 69 71 Amy Yang (Korea Republic) 72 68 70 -8 Danielle Kang (USA) 70 73 68 -7 Nelly Korda (USA) 72 71 69 Bronte Law (England) 72 71 69 Lexi Thompson (USA) 72 69 71 -6 Brooke Henderson (Canada) 68 73 72 -5 Laetitia Beck (Israel) 71 73 70 -4 Hannah Green (Australia) 74 70 71 Caroline Masson (Germany) 74 71 70 Azahara Munoz (Spain) 74 71 70 So-Yeon Ryu (Korea Republic) 74 71 70 Lizette Salas (USA) 73 72 70 Mariah Stackhouse (USA) 74 68 73 Michelle Wie (USA) 73 69 73 -3 Austin Ernst (USA) 75 73 68 Mo Martin (USA) 74 73 69 Alena Sharp (Canada) 75 71 70 -2 Carlota Ciganda (Spain) 71 81 65 Erynne Lee (USA) 73 73 71 Yu Liu (China PR) 73 75 69 Gaby Lopez (Mexico) 75 72 70 Paula Reto (South Africa) 73 73 71 -1 Charley Hull (Great Britain) 74 72 72 Olafia Kristinsdottir (Iceland) 77 73 68 Mirim Lee (Korea Republic) 74 73 71 Pernilla Lindberg (Sweden) 75 74 69 Ryann O'toole (USA) 74 69 75 0 Sandra Changkija (USA) 77 72 70 Jacqui Concolino (USA) 78 70 71 Lindy Duncan (USA) 74 74 71 Moriya Jutanugarn (Thailand) 75 74 70 Nanna Koerstz Madsen (Denmark) 75 72 72 Pornanong Phatlum (Thailand) 74 75 70 Beatriz Recari (Spain) 74 76 69 Sarah Jane Smith (Australia) 69 73 77 Maria Torres (Puerto Rico) 70 74 75 Lindsey Weaver (USA) 70 78 71 1 Tiffany Joh (USA) 74 74 72 Kim Kaufman (USA) 74 73 73 Ally McDonald (USA) 75 71 74 Amy Olson (USA) 73 75 72 Hee Young Park (Korea Republic) 75 73 72 Emily K Pedersen (Denmark) 76 73 71 Madelene Sagstrom (Sweden) 73 76 71 Luna Sobron (Spain) 69 72 79 2 Chella Choi (Korea Republic) 77 73 71 Nicole Broch Larsen (Denmark) 74 76 71 Wichanee Meechai (Thailand) 72 75 74 Ayako Uehara (Japan) 76 74 71 Cheyenne Woods (USA) 79 72 70 3 Ariya Jutanugarn (Thailand) 76 73 73 Giulia Molinaro (Italy) 76 74 72 Su-Hyun Oh (Korea Republic) 75 77 70 Angela Stanford (USA) 75 74 73 4 Katherine Kirk (USA) 70 78 75 Haru Nomura (Japan) 74 75 74 5 Vicky Hurst (USA) 74 74 76 Caroline Inglis (USA) 75 77 72 Amelia Lewis (USA) 75 76 73 Morgan Pressel (USA) 77 75 72 Emma Talley (USA) 74 77 73 Sun-Young Yoo (Korea Republic) 80 72 72 6 Tiffany Chan (Hong Kong) 77 73 75 Jaye Marie Green (USA) 71 81 73 Cindy Lacrosse (USA) 75 74 76 Maude-Aimee Leblanc (Canada) 74 72 79 Stacy Lewis (USA) 78 74 73 7 Daniela Darquea (Ecuador) 76 76 74 Brianna Do (Vietnam) 76 74 76 Karine Icher (France) 75 76 75 Megan Khang (USA) 76 76 74 8 Belen Mozo (Spain) 79 72 76 9 Alison Lee (USA) 74 78 76 10 Marissa Steen (USA) 76 75 78 Jing Yan (China PR) 70 79 80