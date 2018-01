PGA FedEx Cup Rankings

Jan 29 (Opta) - The PGA Rankings on Dec 31 Rnk Prv Total 1. (1) Patton Kizzire (US) 659 2. (2) Pat Perez (US) 646 3. (3) Austin Cook (US) 563 4. (4) Brendan Steele (US) 556 5. (5) Patrick Cantlay (US) 555 6. (6) Justin Rose (England) 550 7. (7) Justin Thomas (US) 548 8. (8) Chesson Hadley (US) 458 9. (9) Tony Finau (US) 453 10. (10) J.J. Spaun (US) 427 11. (11) Meen-Whee Kim (Korea Republic) 411 12. (12) Ryan Armour (US) 356 13. (13) Marc Leishman (Australia) 318 14. (14) Alex Cejka (Germany) 315 15. (15) Keegan Bradley (US) 309 16. (16) Rickie Fowler (US) 300 17. (17) Cameron Smith (Australia) 295 18. (18) Brian Harman (US) 288 19. (19) Brian Gay (US) 246 20. (20) Chez Reavie (US) 245 21. (21) Rafael Cabrera Bello (Spain) 238 22. (22) Charles Howell III (US) 229 23. (23) Scott Brown (US) 229 24. (24) Anirban Lahiri (India) 219 25. (25) Dustin Hunter Johnson (US) 218 25. (25) Brooks Koepka (US) 218 25. (25) Henrik Stenson (Sweden) 218 28. (28) Philip Alfred Mickelson (US) 218 29. (29) Si Woo Kim (Korea Republic) 207 30. (30) Andrew Landry (US) 199 31. (31) Luke List (US) 198 32. (32) Sung-hoon Kang (Korea Republic) 197 33. (33) Paul Casey (England) 196 34. (34) Kyle Stanley (US) 191 35. (35) Nick Taylor (Canada) 187 36. (36) Brian Stuard (US) 187 37. (37) Kevin Streelman (US) 184 38. (38) Bryson DeChambeau (US) 178 39. (39) Xander Schauffele (US) 176 40. (40) Peter Uihlein (US) 175 41. (41) Bud Cauley (US) 175 42. (42) JT Poston (US) 171 43. (43) Zach Johnson (US) 169 44. (44) Lucas Glover (US) 168 45. (45) William McGirt (US) 159 46. (46) Chris Kirk (US) 150 47. (47) Tyler Duncan (US) 146 48. (48) Brandon Harkins (US) 145 49. (49) Benjamin Silverman (Canada) 144 50. (50) Beau Hossler (US) 143 51. (51) Ryan Moore (US) 143 52. (52) Tom Hoge (US) 139 53. (53) Jason Kokrak (US) 136 54. (54) Tyrone Van Aswegen (South Africa) 132 55. (55) Martin Piller (US) 132 56. (56) Jason Day (Australia) 130 57. (57) Branden Grace (South Africa) 128 58. (58) Vaughn Taylor (US) 122 59. (59) Jamie Lovemark (US) 121 60. (60) Ollie Schniederjans (US) 121 61. (61) Emiliano Grillo (Argentina) 121 62. (62) Patrick Rodgers (US) 120 63. (63) Nicholas Lindheim (US) 120 64. (64) Cheng Tsung pan (China PR) 118 65. (65) Danny Lee (New Zealand) 117 66. (66) Hideki Matsuyama (Japan) 113 67. (67) Stewart Cink (US) 112 68. (68) Graham DeLaet (Canada) 111 69. (69) Gary Woodland (US) 110 70. (70) Kevin Kisner (US) 109 71. (71) Jonathan Randolph (US) 108 72. (72) Brice Garnett (US) 102 73. (73) Aaron Wise (US) 97 74. (74) Hunter Mahan (US) 93 75. (75) Russell Knox (Scotland) 92 76. (76) Abraham Ancer (US) 88 77. (77) Stephan Jaeger (Germany) 88 78. (78) Talor Gooch (US) 87 79. (79) Graeme McDowell (Northern Ireland) 87 80. (80) Ted Potter Jr. (US) 87 81. (81) Shawn Stefani (US) 84 82. (82) Ben Martin (US) 83 83. (83) Byeong-Hun An (Korea Republic) 83 84. (84) Aaron Baddeley (Australia) 82 85. (85) Camilo Villegas (Colombia) 79 86. (86) Harold Varner (US) 78 87. (87) Grayson Murray (US) 78 88. (88) Kevin Tway (US) 77 89. (89) Webb Simpson (US) 76 90. (90) Xin-Jun Zhang (China PR) 76 91. (91) Morgan Hoffmann (US) 74 92. (92) Jhonattan Vegas (Venezuela) 73 93. (93) Kelly Kraft (US) 71 94. (94) Smylie Kaufman (US) 71 95. (95) Patrick Reed (US) 71 96. (96) Tyrrell Hatton (England) 67 97. (97) Hudson Swafford (US) 66 98. (98) Scott Piercy (US) 66 99. (99) Johnson Wagner (US) 62 100. (100) Martin Flores (US) 62 101. (101) Adam Schenk (US) 61 102. (102) Ian Poulter (England) 57 103. (103) David Hearn (Canada) 56 104. (104) Zac Blair (US) 56 105. (105) Peter Malnati (US) 55 106. (106) David Lingmerth (Sweden) 52 107. (107) Matt Kuchar (US) 51 108. (108) Joel Dahmen (US) 51 109. (109) Trey Mullinax (US) 51 110. (110) John Huh (US) 50 111. (111) Rob Oppenheim (US) 50 112. (112) Michael Thompson (US) 50 113. (113) Charley Hoffman (US) 48 114. (114) Tommy Fleetwood (England) 48 115. (115) Corey Conners (Canada) 47 116. (116) Martin Laird (Scotland) 47 117. (117) Bill Haas (US) 46 118. (118) Retief Goosen (South Africa) 46 119. (119) James Hahn (US) 46 120. (120) Charl Adriaan Schwartzel (South Africa) 45 121. (121) Wesley Bryan (US) 45 122. (122) Russell Henley (US) 44 123. (123) Bronson Burgoon (US) 44 124. (124) Cameron Tringale (US) 43 125. (125) Adam Scott (Australia) 43 126. (126) Blayne Barber (US) 43 127. (127) Daniel Berger (US) 43 128. (128) Thomas Pieters (Belgium) 42 129. (129) Ethan Tracy (US) 42 130. (130) Richy Werenski (US) 41 131. (131) Derek Fathauer (US) 41 132. (132) Brandon Hagy (US) 39 132. (132) Seamus Power (Ireland Republic) 39 134. (134) Scott Stallings (US) 37 135. (135) Roberto Diaz (Mexico) 37 136. (136) Tom Lovelady (US) 37 137. (137) Ricky Barnes (US) 36 138. (138) Kevin Na (US) 36 139. (139) Ryan Blaum (US) 35 139. (139) Kevin Chappell (US) 35 141. (141) Andrew Putnam (US) 35 142. (142) Brett Stegmaier (US) 30 143. (143) Cody Gribble (US) 30 144. (144) Michael Kim (US) 29 144. (144) Davis Love III (US) 29 146. (146) Ben Crane (US) 28 147. (147) Alexander Noren (Sweden) 27 148. (148) Fabian Gomez (Argentina) 26 149. (149) Brandt Snedeker (US) 24 150. (150) Robert Garrigus (US) 24 151. (151) Jon Rahm (Spain) 22 152. (152) Adam Hadwin (Canada) 20 153. (153) Billy Hurley III (US) 20 154. (154) Luke Donald (England) 20 155. (155) Chris Stroud (US) 19 156. (156) Kyung Ju Choi (Korea Republic) 19 157. (157) Seung-Yul Noh (Korea Republic) 19 158. (158) Matt Jones (Australia) 18 159. (159) Robert Streb (US) 18 160. (160) Rod Pampling (Australia) 17 161. (161) Chad Campbell (US) 16 162. (162) Troy Merritt (US) 15 163. (163) Cameron Percy (Australia) 14 164. (164) Brian Davis (England) 13 165. (165) Jim Herman (US) 13 166. (166) Jonas Blixt (Sweden) 13 167. (167) Eric Allen Axley (US) 11 167. (167) Angel Cabrera (Argentina) 11 167. (167) Derek Ernst (US) 11 170. (170) Francesco Molinari (Italy) 11 171. (171) Conrad Shindler (US) 10 172. (172) Bubba Watson (US) 10 173. (173) J.J. Henry (US) 10 174. (174) Keith Mitchell (US) 9 175. (175) Nate Lashley (US) 8 176. (176) Matt Every (US) 8 177. (177) Ken Duke (US) 7 178. (178) Daniel Summerhays (US) 7 179. (179) Ernie Els (South Africa) 7 180. (180) Steve Wheatcroft (US) 7 181. (181) George McNeill (US) 6 182. (182) Colt Knost (US) 6 183. (183) Rick Lamb (US) 6 184. (184) Ross Fisher (England) 6 185. (185) Brendon De Jonge (Zimbabwe) 6 185. (185) Padraig Harrington (Ireland Republic) 6 187. (187) Nick Watney (US) 6 188. (188) Geoff Ogilvy (Australia) 5 189. (189) Sam Saunders (US) 5 190. (190) Greg Chalmers (Australia) 5 191. (191) D.A. Points (US) 5 192. (192) Sang-Moon Bae (Korea Republic) 5 193. (193) Sam Ryder (US) 4 194. (194) Jonathan Currie Byrd (US) 4 194. (194) Lanto Griffin (US) 4 196. (196) Tim Herron (US) 4 197. (197) Ze-Cheng Dou (China PR) 4 198. (198) J.B. Holmes (US) 3 199. (199) Denny McCarthy (US) 3 200. (200) Stuart Appleby (Australia) 3 201. (201) John Daly (US) 3 202. (202) Jason Dufner (US) 3 203. (203) Matt Atkins (US) 2 204. (204) Rory Mario Trevor Sabbatini (South Africa) 2 205. (205) Omar Uresti (US) 2 206. (206) John Rollins (US) 2