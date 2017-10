Golf-U.S. PGA Tour Reno Championship scores

Aug 5 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Reno Championship on Friday in Reno, Nevada. The cut was set at 10. 26 Richy Werenski (U.S.) 11 15 24 Stuart Appleby (Australia) 14 10 23 Greg Owen (Britain) 9 14 Luke List (U.S.) 11 12 Dicky Pride (U.S.) 13 10 Ben Martin (U.S.) 13 10 21 Derek Fathauer (U.S.) 7 14 20 Joel Dahmen (U.S.) 10 10 Rick Lamb (U.S.) 13 7 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 11 9 Tom Hoge (U.S.) 11 9 19 Harris English (U.S.) 8 11 Patton Kizzire (U.S.) 13 6 18 Robert Garrigus (U.S.) 7 11 Matt Every (U.S.) 5 13 Trey Mullinax (U.S.) 5 13 17 J.J. Spaun (U.S.) 11 6 Brian Gay (U.S.) 11 6 16 Ricky Barnes (U.S.) 7 9 John Huh (U.S.) 15 1 Blayne Barber (U.S.) 5 11 Davis Love III (U.S.) 11 5 Ben Crane (U.S.) 4 12 Seamus Power (Ireland) 7 9 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 10 6 Charlie Wi (Korea) 8 8 Tag Ridings (U.S.) 10 6 15 Matt Jones (Australia) 6 9 Zachary Blair (U.S.) 5 10 Ryan Brehm (U.S.) 1 14 David Hearn (Canada) 5 10 Miguel Angel Carballo (Argentina) 14 1 Ryan Palmer (U.S.) 13 2 14 Vaughn Taylor (U.S.) 5 9 Martin Flores (U.S.) 6 8 Steven Alker (New Zealand) 11 3 Sam Saunders (U.S.) 10 4 J.T. Poston (U.S.) 4 10 Peter Lonard (Australia) 6 8 Steve Wheatcroft (U.S.) 5 9 Daniel Summerhays (U.S.) 9 5 13 Johnson Wagner (U.S.) 5 8 Cameron Tringale (U.S.) 1 12 Chris Kirk (U.S.) 8 5 12 Chris Stroud (U.S.) 9 3 Kevin Tway (U.S.) 0 12 Rory Sabbatini (South Africa) 8 4 Brandon Hagy (U.S.) 13 -1 Craig Barlow (U.S.) 8 4 Smylie Kaufman (U.S.) 5 7 Peter Malnati (U.S.) 8 4 Maverick McNealy (U.S.) 6 6 11 Chase Seiffert (U.S.) 6 5 Shane Bertsch (U.S.) 3 8 Geoff Ogilvy (Australia) 3 8 Kyle Reifers (U.S.) 7 4 Greg Chalmers (Australia) 11 0 Mark Hubbard (U.S.) 4 7 Charlie Danielson (U.S.) 5 6 10 Brett Drewitt (Australia) 5 5 Ken Duke (U.S.) 6 4 Aaron Baddeley (Australia) 5 5 Yang Yong-Eun (Korea) 7 3 Alex Cejka (Germany) 3 7 Cody Blick (U.S.) 4 6 Brad Fritsch (Canada) 11 -1 Graham DeLaet (Canada) 6 4 Arjun Atwal (India) 6 4 Curtis Luck (Australia) 6 4 Ryan Armour (U.S.) 7 3 D.J. Trahan (U.S.) 9 1 9 DNQ Juan Sebastian Munoz (Colombia) 6 3 Brendon Todd (U.S.) -2 11 John Merrick (U.S.) 3 6 Brian Stuard (U.S.) 3 6 J.J. Henry (U.S.) 6 3 Tim Petrovic (U.S.) 5 4 Hunter Mahan (U.S.) 6 3 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 8 1 Jonathan Byrd (U.S.) 3 6 John Rollins (U.S.) 5 4 8 DNQ Tim Wilkinson (New Zealand) 0 8 Scott Stallings (U.S.) 7 1 Cameron Percy (Australia) 1 7 7 DNQ Brett Stegmaier (U.S.) 3 4 Jonathan Randolph (U.S.) 7 0 Will Wilcox (U.S.) 6 1 Sam Horsfield (Britain) 6 1 Ted Purdy (U.S.) 3 4 Mark Wilson (U.S.) 7 0 Robert Allenby (Australia) 3 4 Brian Campbell (U.S.) 3 4 Jay McLuen (U.S.) 11 -4 Ben Corfee (U.S.) 7 0 Tyler Aldridge (U.S.) 6 1 Chesson Hadley (U.S.) -1 8 6 DNQ Chad Collins (U.S.) 6 0 Andres Gonzales (U.S.) 4 2 Davis Love IV (U.S.) -2 8 Carl Pettersson (Sweden) 1 5 5 DNQ Jason Bohn (U.S.) 5 0 Ollie Schniederjans (U.S.) 3 2 Bill Lunde (U.S.) -3 8 4 DNQ Shawn Stefani (U.S.) 2 2 Hugo Leon (Chile) 5 -1 Padraig Harrington (Ireland) 1 3 3 DNQ Wyndham Clark (U.S.) 2 1 Noh Seung-Yul (Korea) 7 -4 2 DNQ Rich Berberian Jr. (U.S.) -5 7 Eric Axley (U.S.) -3 5 Tim Herron (U.S.) 3 -1 K.J. Choi (Korea) 4 -2 Retief Goosen (South Africa) 2 0 1 DNQ Cameron Beckman (U.S.) 2 -1 Troy Matteson (U.S.) -3 4 Spencer Levin (U.S.) 3 -2 -1 DNQ Chris Smith (U.S.) -3 2 -2 DNQ Tommy Gainey (U.S.) 1 -3 Angel Cabrera (Argentina) -5 3 Troy Merritt (U.S.) -1 -1 Tyler Raber (U.S.) 2 -4 -3 DNQ Bobby Wyatt (U.S.) 1 -4 Mark Anderson (U.S.) -2 -1 Max Homa (U.S.) 1 -4 -4 DNQ Marc Turnesa (U.S.) -6 2 -6 DNQ Nick Watney (U.S.) -3 -3 Jake Sarnoff (U.S.) 3 -9 -9 DNQ Matt Bettencourt (U.S.) -4 -5 -10 DNQ Nicholas Lindheim (U.S.) -1 -9 -11 DNQ Steven Bowditch (Australia) 2 -13 -15 DNQ Tom Morton (U.S.) -11 -4 0 WDW Troy Kelly (U.S.) 0 -1 -2 WDW Julian Etulain (Argentina) -2 -1