Golf-U.S. PGA Tour Sanderson Farms Championship scores

Oct 29 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Sanderson Farms Championship at the par-72 course on Sunday in Jackson, Mississippi -19 Ryan Armour (U.S.) 66 68 67 68 -14 Chesson Hadley (U.S.) 68 70 68 68 -12 Jonathan Randolph (U.S.) 69 69 71 67 -10 Smylie Kaufman (U.S.) 67 72 71 68 Brian Stuard (U.S.) 67 70 71 70 Scott Strohmeyer (U.S.) 72 67 68 71 -9 Jason Kokrak (U.S.) 69 70 73 67 Ben Silverman (Canada) 68 70 69 72 Nicholas Lindheim (U.S.) 70 67 72 70 -8 Derek Fathauer (U.S.) 67 71 73 69 Patton Kizzire (U.S.) 71 72 69 68 Vaughn Taylor (U.S.) 70 66 71 73 Kevin Streelman (U.S.) 71 69 71 69 Ricky Barnes (U.S.) 69 70 75 66 Shawn Stefani (U.S.) 72 71 67 70 Beau Hossler (U.S.) 69 69 69 73 -7 Wyndham Clark (U.S.) 66 71 75 69 -6 Tom Lovelady (U.S.) 71 69 70 72 Rob Oppenheim (U.S.) 70 71 70 71 Hunter Mahan (U.S.) 70 71 69 72 Seamus Power (Ireland) 68 68 71 75 Brandon Hagy (U.S.) 71 71 72 68 Zachary Blair (U.S.) 68 70 71 73 Brian Gay (U.S.) 72 69 68 73 -5 Billy Hurley III (U.S.) 72 68 69 74 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 70 65 74 74 Aaron Wise (U.S.) 68 74 70 71 Austin Cook (U.S.) 72 67 70 74 William McGirt (U.S.) 70 71 70 72 -4 Davis Love IV (U.S.) 71 67 72 74 Aaron Baddeley (Australia) 69 68 74 73 Ethan Tracy (U.S.) 70 71 70 73 Talor Gooch (U.S.) 71 71 72 70 -3 Andrew Putnam (U.S.) 68 73 70 74 Eric Axley (U.S.) 68 71 72 74 Derek Ernst (U.S.) 72 70 74 69 Johnson Wagner (U.S.) 69 70 71 75 Cameron Percy (Australia) 69 74 71 71 J.J. Spaun (U.S.) 66 75 71 73 Peter Malnati (U.S.) 67 74 70 74 Chris Kirk (U.S.) 70 72 76 67 Angel Cabrera (Argentina) 70 72 74 69 -2 Ben Crane (U.S.) 70 71 72 73 Brice Garnett (U.S.) 72 71 71 72 Brett Stegmaier (U.S.) 71 72 72 71 Martin Piller (U.S.) 71 71 70 74 George McNeill (U.S.) 71 72 73 70 Scott Stallings (U.S.) 71 71 74 70 Sam Burns (U.S.) 69 73 72 72 Adam Schenk (U.S.) 71 72 71 72 -1 Stephan Jaeger (Germany) 72 69 73 73 Joel Dahmen (U.S.) 70 70 73 74 0 Tim Herron (U.S.) 73 66 73 76 Cameron Tringale (U.S.) 71 72 70 75 J.T. Poston (U.S.) 69 74 72 73 David Skinns (Britain) 70 73 74 71 Taylor Moore (U.S.) 69 71 70 78 Matt Every (U.S.) 74 69 74 71 1 Ben Martin (U.S.) 70 72 74 73 Andrew Landry (U.S.) 66 74 74 75 Conrad Shindler (U.S.) 66 75 75 73 David Hearn (Canada) 68 70 74 77 Spencer Levin (U.S.) 69 70 76 74 Stuart Appleby (Australia) 70 71 75 73 2 Nicholas Thompson (U.S.) 71 71 74 74 Matt Atkins (U.S.) 69 73 73 75 Corey Conners (Canada) 72 71 74 73 3 Abraham Ancer (Mexico) 70 71 73 77 Grady Brame Jr. (U.S.) 72 67 75 77 Greg Chalmers (Australia) 69 71 76 75 4 Omar Uresti (U.S.) 72 69 75 76 6 Fabian Gomez (Argentina) 71 72 77 74 Daniel Summerhays (U.S.) 73 69 74 78 8 John Rollins (U.S.) 69 72 78 77 Steve Wheatcroft (U.S.) 71 72 77 76