PGA Tour AT&T Pebble Beach National Pro-Am Scores

Feb 12 (OPTA) - Scores from the PGA Tour AT&T Pebble Beach National Pro-Am on Sunday -17 Ted Potter Jr. (USA) 68 71 62 69 -14 Jason Day (Australia) 69 65 69 70 Dustin Hunter Johnson (USA) 67 64 70 72 Philip Alfred Mickelson (USA) 69 65 72 67 Chez Reavie (USA) 67 72 66 68 -13 Kevin Streelman (USA) 65 69 72 68 -12 Scott Stallings (USA) 72 69 68 66 -10 Paul Casey (England) 67 70 70 70 Kevin Chappell (USA) 73 68 69 67 Brian Gay (USA) 69 69 68 71 Troy Merritt (USA) 67 67 69 74 Grayson Murray (USA) 74 68 69 66 Patrick Rodgers (USA) 70 65 69 73 Jimmy Walker (USA) 68 69 73 67 -9 Sang-Moon Bae (Korea Republic) 71 69 68 70 Brandon Harkins (USA) 68 71 73 66 Russell Henley (USA) 68 70 70 70 Russell Knox (Scotland) 71 70 67 70 Aaron Wise (USA) 65 69 74 70 -8 Ryan Armour (USA) 70 70 69 70 Branden Grace (South Africa) 68 72 71 68 Kevin Na (USA) 70 68 69 72 Scott Piercy (USA) 71 71 67 70 Brandt Snedeker (USA) 71 70 69 69 Jordan Spieth (USA) 72 66 70 71 -7 Rafael Cabrera Bello (Spain) 69 69 70 72 Kyung Ju Choi (Korea Republic) 69 70 69 72 James Hahn (USA) 74 68 70 68 Ben Martin (USA) 68 75 66 71 William McGirt (USA) 73 69 66 72 Jon Rahm (Spain) 67 67 70 76 Sam Saunders (USA) 72 66 72 70 Steve Stricker (USA) 69 65 70 76 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 67 68 73 72 -6 Patrick Cantlay (USA) 66 72 72 71 Brice Garnett (USA) 71 72 68 70 Chesson Hadley (USA) 68 74 70 69 Jason Kokrak (USA) 70 67 74 70 Peter Malnati (USA) 67 69 72 73 Pat Perez (USA) 68 70 69 74 Chris Stroud (USA) 68 68 75 70 Bubba Watson (USA) 68 71 70 72 -5 Beau Hossler (USA) 65 67 74 76 Stephan Jaeger (Germany) 68 71 69 74 Shane Lowry (Republic of Ireland) 67 73 68 74 Xin-Jun Zhang (China PR) 68 72 69 73 -4 Eric Allen Axley (USA) 69 67 74 73 Bronson Burgoon (USA) 70 70 71 72 Keith Mitchell (USA) 67 73 72 71 Trey Mullinax (USA) 72 67 72 72 Rob Oppenheim (USA) 67 73 72 71 Rod Pampling (Australia) 69 73 70 71 Cameron Tringale (USA) 70 68 71 74 Nick Watney (USA) 70 69 72 72 -3 Aaron Baddeley (Australia) 70 69 72 73 Joel Dahmen (USA) 71 72 69 72 Bryson DeChambeau (USA) 70 69 70 75 Ze-Cheng Dou (China PR) 67 74 71 72 Daniel Summerhays (USA) 70 68 70 76 Vaughn Taylor (USA) 70 70 72 72 Johnson Wagner (USA) 73 69 69 73 -2 Ricky Barnes (USA) 70 71 69 75 Jonathan Currie Byrd (USA) 73 71 68 73 Derek Fathauer (USA) 69 72 71 73 Matt Kuchar (USA) 66 71 75 73 -1 Denny McCarthy (USA) 72 66 74 74 Jonathan Randolph (USA) 69 69 72 76 0 JT Poston (USA) 71 69 72 75 Sam Ryder (USA) 73 69 67 78 Julian Suri (USA) 66 67 76 78 Will Zalatoris (USA) 67 69 73 78 1 Rory Mario Trevor Sabbatini (South Africa) 68 74 68 78 2 Ryan Blaum (USA) 68 71 70 80 Sean O'Hair (USA) 69 70 73 77 3 Alex Cejka (Germany) 69 72 71 78