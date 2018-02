UPDATE 2-PGA Tour Genesis Open Scores

Feb 17 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Genesis Open on Friday -7 Patrick Cantlay (USA) 66 69 Graeme McDowell (Northern Ireland) 69 66 -6 Ryan Moore (USA) 68 68 Sam Saunders (USA) 67 69 -5 Tony Finau (USA) 66 71 -4 Derek Fathauer (USA) 68 70 Jamie Lovemark (USA) 68 70 Kevin Na (USA) 68 70 Bubba Watson (USA) 68 70 -3 Rafael Cabrera Bello (Spain) 72 67 Retief Goosen (South Africa) 68 71 James Hahn (USA) 70 69 Troy Merritt (USA) 68 71 Scott Stallings (USA) 71 68 -2 Aaron Baddeley (Australia) 72 68 Kevin Chappell (USA) 69 71 Austin Cook (USA) 74 66 Bryson DeChambeau (USA) 71 69 Tom Hoge (USA) 67 73 Martin Kaymer (Germany) 73 67 Jason Kokrak (USA) 68 72 Rory McIlroy (Northern Ireland) 71 69 Alexander Noren (Sweden) 71 69 Cameron Smith (Australia) 72 68 Justin Thomas (USA) 69 71 -1 Abraham Ancer (USA) 72 69 Ryan Blaum (USA) 71 70 Tommy Fleetwood (England) 70 71 Brandon Harkins (USA) 71 70 Anirban Lahiri (India) 72 69 Martin Laird (Scotland) 68 73 Philip Alfred Mickelson (USA) 70 71 Patrick Rodgers (USA) 70 71 Xander Schauffele (USA) 71 70 Jordan Spieth (USA) 71 70 0 Ryan Armour (USA) 71 71 Jonas Blixt (Sweden) 71 71 Dominic Bozzelli (USA) 67 75 Bud Cauley (USA) 70 72 Greg Chalmers (Australia) 73 69 Branden Grace (South Africa) 70 72 J.B. Holmes (USA) 71 71 John Huh (USA) 70 72 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 70 72 Hao Tong Li (China PR) 71 71 Pat Perez (USA) 72 70 Thomas Pieters (Belgium) 71 71 Vijay Singh (Fiji) 72 70 Kevin Streelman (USA) 72 70 Nick Taylor (Canada) 71 71 Vaughn Taylor (USA) 72 70 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 70 72 1 Luke Donald (England) 71 72 Talor Gooch (USA) 73 70 Dustin Hunter Johnson (USA) 74 69 Kelly Kraft (USA) 71 72 Luke List (USA) 72 71 Sean O'Hair (USA) 71 72 Adam Schenk (USA) 76 67 Benjamin Silverman (Canada) 72 71 Brendan Steele (USA) 72 71 Peter Uihlein (USA) 70 73 Harold Varner (USA) 73 70 2 Sang-Moon Bae (Korea Republic) 73 71 Chad Campbell (USA) 73 71 Paul Casey (England) 73 71 Adam Hadwin (Canada) 70 74 Padraig Harrington (Republic of Ireland) 71 73 Charley Hoffman (USA) 75 69 Charles Howell III (USA) 74 70 Matt Kuchar (USA) 73 71 David Lingmerth (Sweden) 73 71 Martin Piller (USA) 72 72 Chez Reavie (USA) 68 76 Charl Adriaan Schwartzel (South Africa) 71 73 Adam Scott (Australia) 72 72 3 Keegan Bradley (USA) 72 73 Scott Brown (USA) 72 73 Joel Dahmen (USA) 72 73 Ernie Els (South Africa) 69 76 Lucas Glover (USA) 73 72 Danny Lee (New Zealand) 73 72 Peter Malnati (USA) 75 70 Ollie Schniederjans (USA) 74 71 Kyle Stanley (USA) 70 75 Shawn Stefani (USA) 71 74 Robert Streb (USA) 75 70 Cheng Tsung pan (China PR) 70 75 Kevin Tway (USA) 75 70 Aaron Wise (USA) 68 77 4 Jim Furyk (USA) 73 73 Cody Gribble (USA) 71 75 J.J. Henry (USA) 73 73 Billy Hurley III (USA) 70 76 Michael Kim (USA) 71 75 Si Woo Kim (Korea Republic) 72 74 Parker McLachlin (USA) 71 75 John Merrick (USA) 75 71 Francesco Molinari (Italy) 77 69 Geoff Ogilvy (Australia) 72 74 Jimmy Walker (USA) 72 74 5 Cameron Champ (USA) 75 72 Harris English (USA) 71 76 Matt Every (USA) 72 75 Fabian Gomez (Argentina) 75 72 Morgan Hoffmann (USA) 72 71 Beau Hossler (USA) 72 75 Richard H. Lee (USA) 73 74 Marc Leishman (Australia) 74 73 Cameron Tringale (USA) 74 73 Jhonattan Vegas (Venezuela) 77 70 6 Wesley Bryan (USA) 70 78 Kyung Ju Choi (Korea Republic) 74 74 Jon Curran (USA) 76 72 Ze-Cheng Dou (China PR) 74 74 Billy Horschel (USA) 71 77 Shane Lowry (Republic of Ireland) 73 75 William McGirt (USA) 73 75 Ted Potter Jr. (USA) 76 72 Tiger Woods (USA) 72 76 Xin-Jun Zhang (China PR) 72 76 7 Martin Flores (USA) 75 74 Brice Garnett (USA) 77 72 Brian Gay (USA) 74 75 Smylie Kaufman (USA) 74 75 Andrew Landry (USA) 77 72 Rob Oppenheim (USA) 75 74 Jonathan Randolph (USA) 73 76 Scottie Scheffler (USA) 73 76 Brian Stuard (USA) 75 74 8 Stephan Jaeger (Germany) 78 72 Seung Hyuk Kim (Korea Republic) 78 72 D.A. Points (USA) 75 75 Camilo Villegas (Colombia) 76 74 9 Daniel Berger (USA) 75 76 Meen-Whee Kim (Korea Republic) 73 78 Chris Stroud (USA) 77 74 10 Tyler Duncan (USA) 74 78 14 J.J. Spaun (USA) 79 77 15 Charlie Beljan (USA) 80 77 Andrew Loupe (USA) 79 78 Vinnie Poncino (USA) 82 75