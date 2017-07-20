CORRECTED-BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA swings to profit of EUR 0.3 mln

(Corrects Q2 adjusted EBITDA figure in headline and second bullet)
July 19 (Reuters) - BASWARE OYJ:
* Q2 NET SALES EUR 37.3 MILLION VERSUS EUR 38.9 MILLION YEAR AGO
* Q2 ADJUSTED EBITDA EUR 320,000 VERSUS LOSS EUR 2.5 MILLION YEAR AGO
* IS TARGETING ACCELERATED REVENUE GROWTH DURING ITS STRATEGY PERIOD 2017-2020.
* FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.
* FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)