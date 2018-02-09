FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
#Regulatory News
February 9, 2018 / 11:53 AM / a day ago

REFILE-BRIEF-Qualcomm Says 2 Customers To Move Away If Deal With Broadcom Moves Forward‍​

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects spelling of customers in headline)

Feb 9 (Reuters) - Qualcomm Inc :

* QUALCOMM - TWO CUSTOMERS PROVIDING CHIPSET REVENUE OF OVER $1 BILLION EACH PER YEAR STATED THEY ARE LIKELY TO MOVE DESIGNS AWAY FROM CO IF DEAL WITH BROADCOM MOVES FORWARD‍​

* QUALCOMM - “WE BELIEVE BROADCOM‘S STRATEGY IS MAINLY TO TRADE LICENSING REVENUE FOR CHIP SHARE AT HIGHER PRICES”

* QUALCOMM - ANY POSSIBLE DEAL APPROVAL WOULD REQUIRE “SIGNIFICANT AND COMPLEX DIVESTITURES” AS WELL AS RESTRICTIONS ON THE COMBINED ENTITY‘S FUTURE OPERATIONS

* QUALCOMM INC - PROPOSED BROADCOM-QUALCOMM DEAL RAISES “FAR MORE SIGNIFICANT COMPETITIVE CONCERNS” VERSUS QUALCOMM-NXP DEAL‍​

* QUALCOMM INC - IN LAST FIVE YEARS, "SEVERAL LARGE, COMPLEX INTERNATIONAL MERGERS" INVOLVING MULTIPLE REGULATORS HAVE TAKEN OVER 18 MONTHS‍​ Source text : (bit.ly/2EewnIh) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.