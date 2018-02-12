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February 12, 2018 / 1:09 PM / Updated 14 hours ago

REFILE-BRIEF-Avinger Files For Offering 15,000 Shares Of Series B Convertible Preferred Stock‍​

Reuters Staff

1 Min Read

(Refiles to remove first bullet)

Feb 12 (Reuters) - Avinger Inc:

* AVINGER INC FILES FOR OFFERING 15,000 SHARES OF SERIES B CONVERTIBLE PREFERRED STOCK AND 7.08 MILLION WARRANTS EACH EXERCISABLE FOR 1 SHARE OF COMMON STOCK‍​

* AVINGER SAYS PROSPECTUS ALSO COVERS UP TO 3.5 MILLION SHARES OF COMMON STOCK ISSUABLE UPON CONVERSION OF SERIES B CONVERTIBLE PREFERRED STOCK - SEC FILING

* AVINGER SAYS PROSPECTUS ALSO COVERS UP TO 7.08 MILLION SHARES OF COMMON STOCK ISSUABLE UPON EXERCISE OF THE WARRANTS Source text - bit.ly/2EmZKbm Further company coverage:

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