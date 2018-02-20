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February 20, 2018 / 2:41 PM / a day ago

CORRECTED-BRIEF-Mologen Says Investor Agrees To Subscribe Convertible Bonds For Up To EUR 12 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

(Adds missing word “investor” in the headline)

Feb 20 (Reuters) - MOLOGEN AG:

* FINANCING AGREEMENT TO SUBSCRIBE CONVERTIBLE BONDS FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UP TO EUR 12 MILLION

* ENTERED INTO AGREEMENT WITH LUXEMBOURG-BASED FINANCING PROVIDER EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

* BONDS WILL BE ISSUED IN UP TO 24 TRANCHES OF EUR 500,000 EACH AT COMPANY‘S REQUEST

* PROCEEDS AGGREGATED WITH THOSE OF CAPITAL INCREASE RECENTLY ANNOUNCED ARE UP TO EUR 17 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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