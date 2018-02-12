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February 12, 2018 / 4:04 AM / a day ago

CORRECTED-BRIEF-Indonesia's Astra Int'l to invest $150 mln in Go-Jek - Astra CEO

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects second bullet point to include sourcing)

Feb 12 (Reuters) -

* INDONESIA‘S BIGGEST CAR DISTRIBUTOR ASTRA INTERNATIONAL WILL INVEST $150 MILLION IN RIDE-HAILING STARTUP GO-JEK, SAID ASTRA CEO PRIJONO SUGIARTO

* SOURCES LAST MONTH TOLD REUTERS THAT GOOGLE, SINGAPORE‘S TEMASEK, AND CHINA‘S MEITUAN-DIANPING WERE INVESTING IN A $1.2 BILLION FUND RAISING IN GO-JEK

* GO-JEK, OPERATING IN INDONESIA, ALSO PROVIDES FOOD AND GOODS DELIVERY SERVICES AND FINTECH SOLUTIONS Further company coverage: (Reporting by Cindy Silviana, Writing by Kanupriya Kapoor)

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