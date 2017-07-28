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15 days ago
BRIEF-SIAS signs agreement with Intesa to split investments in four companies
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July 28, 2017 / 5:54 PM / 15 days ago

BRIEF-SIAS signs agreement with Intesa to split investments in four companies

1 Min Read

July 28 (Reuters) - SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA:

* SIGNS AGREEMENT WITH INTESA SANPAOLO TO SEPARATE INVESTMENTS IN FOUR MOTORWAY COMPANIES

* TO BUY 17.5 PCT OF TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO AND 2.6 PCT OF TANGENZIALE ESTERNA FROM INTESA

* TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO OWNS 47.7 PCT OF TANGENZIALE ESTERNA

* TO SELL 13.3 PCT OF AUTOSTRADE LOMBARDE TO INTESA

* AUTOSTRADE LOMBARDE OWNS 79.0 PCT OF AUTOSTRADA DIRETTA BRESCIA MILANO AND OWNS 4.7 PCT IN TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO

* INTENDS TO START TALKS TO FIND PARTNER FOR THE JOINT CONTROL OF TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO AND TANGENZIALE ESTERNA

* THE CONCLUSION OF THE TRANSACTIONS ENTAILS A TOTAL NET DISBURSEMENT OF EUR 20.6 MLN AS WELL AS COVERAGE OF COMMITMENTS AND GUARANTEES OF AROUND EUR 9.9 MLN

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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