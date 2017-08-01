FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 days ago
BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
China says India building up troops amid border stand-off
top news
China says India building up troops amid border stand-off
PM wants probe of harassment charges against Imran Khan
PAKISTAN
PM wants probe of harassment charges against Imran Khan
Movie Review: Jab Harry Met Sejal
Editor's Picks
Movie Review: Jab Harry Met Sejal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 1, 2017 / 6:13 AM / 4 days ago

BRIEF-Huber+Suhner sells cable system project for Twindexx trains to Kabel-Technik Polska

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - HUBER+SUHNER AG:

* SAID ON MONDAY HAS DECIDED TO DISTANCE ITSELF IN THE EUROPEAN RAILWAY MARKET FROM BUSINESS INVOLVING BUILD-TO-PRINT HARNESSING

* AS PART OF THIS ALIGNMENT, HUBER+SUHNER SIGNED THE CONTRACT FOR THE SALE OF ITS CABLE SYSTEM PROJECT FOR THE TWINDEXX TRAINS TO KABEL-TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. (PART OF PKC GROUP AND ULTIMATELY MSSL) ON 31 JULY 2017

* THE SALE SHALL COME INTO FORCE ON 1 SEPTEMBER 2017, AFTER THE END OF A PHASE FOR COMPLETION OF CLOSING CONDITIONS

* THE BUSINESS WITH WIRES AND CABLES IS NOT AFFECTED BY THIS DECISION

Source text - bit.ly/2tYTZeU

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.