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BRIEF-T-Bull withdraws financial forecasts
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August 10, 2017 / 5:13 AM / 4 days ago

BRIEF-T-Bull withdraws financial forecasts

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - T-BULL SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT IT WITHDRAWS FINANCIAL FORECASTS ANNOUNCED IN OCT. 2016 DUE TO FAILURE OF ASSUMPTIONS REGARDING THE NUMBER OF NEW GAMES DEBUTS AND LOWER SALES FROM A SINGLE TITLE

* WITHDRAWAL OF FORECAST ALSO DUE TO DECISION TO REFORMAT THE COMPANY TOWARDS ISSUANCE OF TITLES OF MUCH GREATER VALUE IN SINGLE SALE

* REFORMAT TO TRANSLATE INTO A SHORT-TERM REDUCTION IN THE NUMBER OF TITLES DEBUTING ON THE MARKET, IN RETURN FOR THE EARLY APPEARANCE OF LARGER TITLES IN 2018 AND HIGHER REVENUE IN THE NEXT YEARS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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