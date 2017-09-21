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BRIEF-Telenor East Holding II offers for sale 90,000,000 common shares
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September 21, 2017 / 9:08 AM / in a month

BRIEF-Telenor East Holding II offers for sale 90,000,000 common shares

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - VEON LTD:

* ANNOUNCED ON WEDNESDAY THAT TELENOR EAST HOLDING II AS OFFERS FOR SALE 90,000,000 COMMON SHARES

* COMMON SHARES TO BE IN FORM OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES LISTED ON THE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET AND COMMON SHARES LISTED ON EURONEXT AMSTERDAM

* OFFERING REPRESENTS 5.1 PCT OF VEON’S TOTAL OUTSTANDING EQUITY

* FOLLOWING COMPLETION OF OFFERING, TELENOR IS EXPECTED TO HOLD 14.6 PCT OF VEON’S TOTAL OUTSTANDING EQUITY

Source text: bit.ly/2xpfl5l

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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