FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Oscars
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
March 5, 2018 / 9:44 AM / 2 days ago

BRIEF-Top Fullsix Shareholder To Swap Its Stake With Shares In Start-up Myav

Reuters Staff

1 Min Read

March 5(Reuters) - FULLSIX SPA:

* SAID ON FRIDAY THAT ORIZZONTI HOLDING (OH), CENTRO STUDI, BLUGROUP AND MARCO BENATTI HAD SIGNED PRELIMINARY BINDING AGREEMENT FOR THE TRANSFER OF A STAKE IN FULLSIX

* TOP FULLSIX SHAREHOLDER BLUGROUP WILL EXCHANGE ITS 45.3 PCT STAKE FOR A STAKE IN START-UP MYAV, IN WHICH OH AND CENTRO STUDI HAVE STAKES

* OH CURRENTLY HAS A CONTROLLING STAKE IN MYAV

* IT IS IN PLAN TO LIST MYAV ON AIM IN 18-24 MONTHS SINCE THE FINALIZATION OF THE STAKE EXCHANGE

* THE AGREEMENT FORESEES “SIGNIFICANT” SYNERGIES BETWEEN FULLSIX AND THE ORIZZONTI HOLDING GROUP

* THE EXCHANGE RATIO BETWEEN FULLSIX AND MYAV IS LINKED TO RESULTS OF DUE DILIGENCE

* AT THE CLOSING OF THE EXCHANGE, AN EXCHANGE OFFER WILL BE LAUNCHED AT THE SAME CONDITIONS FOR BLUGROUP

* THE OPERATION IS NOT AIMED AT DELISTING FULLSIX

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.