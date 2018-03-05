BRIEF-EJT Buys 1.5 Mln Of Tarczynski Shares In Tender Offer

March 5 (Reuters) - TARCZYNSKI SA
* EJT INVESTMENT PURCHASES 1.5 MILLION OF TARCZYNSKI’S SHARES IN THE TENDER OFFER ANNOUNCED FOR THE SALE OF 6 MILLION OF THE COMPANY’S SHARES, INTERMEDIARIES IN TENDER SAY
* IN FEB. EJT INVESTMENT INCREASED THE PURCHASE PRICE TO 14 ZLOTYS PER SHARE FROM 12.60 ZLOTYS
* ALSO IN FEB., THREE PENSION FUNDS SAID THEY WOULD NOT SELL TARCZYNSKI’S SHARES AT 14 ZLOTYS
* INITIALLY, WHEN THE TENDER GOT ANNOUNCED, THE PRICE WAS SET AT 10.5 ZLOTY PER SHARE
Source text: bit.ly/2oQmKoM
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)