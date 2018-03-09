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March 9, 2018 / 10:07 AM / Updated a day ago

BRIEF-OncoArendi Therapeutics Plans IPO In March/April

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - ONCOARENDI THERAPEUTICS SA (IPO-ORT.WA):

* PLANS INITIAL PUBLIC OFFERING IN MARCH/APRIL

* UNDER OFFER COMPANY WILL ISSUE NO LESS THAN 500,000 AND NO MORE THAN 2 MILLION NEW SHARES

* INTENDS TO ALLOCATE ABOUT 90% OF OFFERED SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS AND ABOUT 10% TO RETAIL INVESTORS

* TRIGON DOM MAKLERSKI IS INTERMEDIARY IN OFFER

* COMPANY SPECIALIZES IN DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NEW DRUGS USED IN TREATMENT OF CANCERS AND RESPIRATORY DISEASES

    * INFORMED ABOUT PLANNED DEBUT ON WARSAW STOCK EXCHANGE IN DEC, 2017

    Source text: bit.ly/2HfVjfx

    Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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